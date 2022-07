Le festival dédié à l’enfance à Houtopia débute par une exposition de 50 dessins

En noir et blanc

Pour parvenir à transmettre ces émotions, Stéphane Deprée a misé sur la répétition d’un même personnage. " C’est toujours le même enfant qui est mis dans différentes situations , reprend l’auteur. Pour m’exprimer, j’ai choisi de travailler au fusain ou à la craie, toujours en noir et blanc. Ces techniques me permettent de réaliser des dessins plus réalistes mais aussi d’autres qui seront plus sujets à l’interprétation de chacun. Il est d’ailleurs intéressant de constater que certains enfants ne voient pas du tout la même chose que ce que j’ai voulu exprimer. C’est un élément qui m’intéresse. Le choix de travailler en noir et blanc est purement esthétique car ces couleurs nous plongent dans les souvenirs. Cela me permet aussi de faire des gestes qui correspondent à une émotion, on peut ainsi mieux basculer vers l’inconscient. "

Un festival dédié à l’enfance

Ces cinquante dessins entament ce vendredi une tournée de plusieurs salles d’exposition. Et quel autre endroit que Houtopia à Houffalize pour démarrer? " Le thème de l’exposition est en totale harmonie avec Houtopia ", glisse Stéphane Deprée. Du côté de Houtopia, le début de cette expo, ce vendredi 9 juillet, correspond au lancement d’un festival dédié à l’enfance. " Un programme pluridisciplinaire sera proposé tout au long de ce festival qui se tiendra jusqu’au 9 novembre et se clôturera avec la Fête des droits de l’enfant à laquelle participera le Belgian National Orchestra, expliquent les responsables du site. Un atelier quotidien sera proposé au sein de l’exposition à 13h30. Les enfants seront ainsi invités à découvrir une sélection de dessins et à faire le lien avec différentes expériences sensorielles. Ils et elles auront également l’occasion de s’approprier l’œuvre de l’artiste en la mettant en couleur ." Un mur sensoriel composé de boîtes de conserve sera également installé et proposera aux familles de découvrir ce qu’elles contiennent afin d’échanger sur les souvenirs que leur contenu peut évoquer.

Ouvert à tous

Houtopia explique également avoir voulu veiller à l’accessibilité de son festival pour tout un chacun. " Nous voulions rendre accessibles les événements du festival à un public généralement exclu des manifestations culturelles. Ainsi, nous avons noué un partenariat avec l’ASBL Article 27 dont la mission est de sensibiliser et de faciliter la participation culturelle pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. Dans ce cadre, des ateliers seront menés à destination d’adultes et d’enfants sur base de l’exposition de dessins de Stéphane Deprée."