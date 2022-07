En 2021, la Fondation Roi Baudoin a octroyé 400000 euros à la province de Luxembourg

Si l’on utilise une loupe pour se centrer sur notre province, on découvre que dans plus d’une commune sur deux, un ou des projets sont soutenus par la Fondation. Au total, ce sont 58 associations et individus qui ont ainsi été épaulés par l’Institution. Le montant total de ces interventions étant de près de 400000 €.

Six grands axes

Dans le rapport, consultable via le Net, on découvre que six grands domaines sont privilégiés par la Fondation: la justice sociale et la pauvreté, la santé, l’engagement sociétal, le patrimoine et la culture, l’éducation et le développement des talents et, enfin, le climat, l’environnement et la biodiversité. "Via le Fonds Robinet-Guillaume, 11 initiatives d’aide à l’éducation pour des enfants fragilisés ont été soutenues dans la province de Luxembourg. Citons des écoles de devoirs, des activités de découverte artistique et culturelle, des projets de préparation à la scolarité pour enfants socialement vulnérables, ou de l’équipement informatique pour des enfants souffrant de troubles de l’apprentissage" expose-t-on du côté de la Fondation.

Lutte contre le stress

L’opération "Vis mon village" est sans doute l’une des plus connues mises en place par la Fondation. L’année dernière, sept initiatives citoyennes ont été soutenues dans ce cadre. Epinglons le projet d’une mercerie écoresponsable à Chiny, ou d’une plaine de jeux qui deviendra un espace de rencontre intergénérationnel à Chantemelle. Via un autre fonds, le home Saint Jean-Baptiste de Villers-devant-Orval, est aidé pour aménager un jardin partagé au cours de village, un jardin qui sera accessible à tous. Toujours dans les homes, mais dans une autre perspective, celui d’Amonines (Erezée) a reçu une dotation dans le cadre d’un projet né au sein de l’institution et qui vise de lutter contre le stress au sein du personnel. Parallèlement aux aides octroyées via des appels à projets, les comptes de projets, qui profitent de l’aura de la Fondation Roi Baudouin, permettent aux mécènes de faire part de leur générosité pour des actions bien spécifiques.