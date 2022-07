Deux nouvelles écoles, libre et communale, pour Messancy

À la fin de la dernière séance du conseil communal, Laurence Lorgé a communiqué plusieurs bonnes nouvelles pour l’enseignement à Messancy, pas seulement le communal mais aussi le libre. L’échevine a annoncé l’octroi de subsides pour les investissements scolaires. Dans le communal, plutôt que de la rénovation, un projet de construction d’une nouvelle école a Turpange a été présenté en février 2021 par l’architecte Catherine Collet. Il comprend deux phases. La première partie concernant le restaurant scolaire, la salle multimodale et l’accueil a déjà connu une belle avancée puisqu’un accord de subsidiation, dans le cadre d’un Programme Prioritaire de Travaux (PPT) est déjà acquis. Et voici que la construction de la nouvelle aile pédagogique (six classes avec locaux destinés aux professeurs, salle informatique et bibliothèque sur deux niveaux) est également subsidiée à hauteur de 1047961 € pour des travaux établis à 1612247 €. Ce budget est accordé par la Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre d’un plan de relance de l’Union Européenne.