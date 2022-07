Les travaux de rénovation de la Commune n’ont pas été de tout repos. Commencés en 2016, ils se sont terminés durant l’été 2019. Un peu plus de trois ans de travaux qui ont notamment été rythmés par des faillites d’entrepreneurs, ce qui a nécessité la relance de nouveaux marchés publics. Ces travaux ont également impacté la vie locale durant de nombreux mois, occasionnant un impact non négligeable sur la circulation routière. La transformation de la Maison communale entrait dans le Plan d’Investissement Communal (PIC) de l’époque, 60% du montant total des travaux a donc été subsidié par la Région Wallonne.

Espace Cocoon à la crèche

Cette journée Portes Ouvertes a également été l’occasion de présenter la nouvelle extension de la crèche. Dix ans après son ouverture et victime de son succès, il a fallu agrandir quelque peu l’endroit. L’espace Cocoon a donc été officiellement inauguré par les élus. Cet espace, dédié aux touts petits, est indépendant du reste de la crèche. L’endroit permet de créer une atmosphère plus calme et cosy pour l’acclimatation des bébés dans un nouveau cadre de vie. Un espace qui risque de rencontrer un certain succès dans le futur quand on sait depuis peu que la commune de Léglise est la plus "jeune" de Wallonie.