Six couples célèbrent l'or à Aubange

Jean-Michel Goelff (74) et Erna Anna De Bernardi (74 ) se sont mariés le 23 juin 1972 à Athus. Il a travaillé aux Hauts Fourneaux de Musson puis à Rodange durant 36 ans. Elle a été occupée au Sarma puis chez Pierre et chez Semes. Deux enfants sont nés puis une petite-fille. Maçon, carreleur, plâtrier, il a construit leur maison!

Jean-Marie Hans (73) et Clairette Clin (67) se sont mariés à Halanzy, le 12 juillet 1972. Il a travaillé chez Pol Léonard, à la Cogéci à Athus, chez Daniel Hut, Dejana, Paridans, Welter et à la GoodYear. Elle a travaillé chez Levi’s, à la librairie Bertrand au Cora Messancy et à la boucherie Maréchal à Halanzy. Ils ont deux enfants et quatre petits enfants.

Jean-Jacques Michel (71) et Liliane Contor (68) se sont mariés à Rachecourt le 14 juillet 1972. Gendarme formé à l’École royale, il occupera des postes à Etalle, Halanzy et à la police de la Route à Arlon. Elle a été vendeuse au Nopri à Arlon. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants. Il aime la photographie. Ils pratiquent la marche et voyagent.

Albert Weyland (76) et Marianne Thiry (68) se sont mariés à Athus le 15 juillet 1972. Il a travaillé chez Bonhivers puis à l’usine de Rodange jusqu’à la prépension. Elle a travaillé au Nopri d’Athus puis est devenue gardienne à domicile avant d’être occupée au Cora. Ils ont deux filles et quatre petits-enfants.

La mise à l’honneur du dernier couple est revenue au bourgmestre François Kinard! En effet, il s’agissait de Julien (73) et Irène (72) Jacquemin-Timmermann . Avec son épouse, l’échevin de l’État-civil a célébré ses noces d’or. Le couple s’est marié le 8 juillet 1972 à Thommen (Saint-Vith). Avant sa carrière politique, Julien a été instituteur puis directeur à l’Imma. Elle a aidé ses parents dans la ferme familiale avant de s’occuper de la garde d’enfants et de travailler au poste de douane à Aubange puis à la Seigneurie de Ville en Pré. Il s’est impliqué dans la vie locale: président de l’harmonie des sapeurs pompiers durant 20 ans, il est encore président de la fabrique d’église d’Athus. Elle jardine, pâtisse et s’occupe des enfants et petits-enfants.