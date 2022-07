La griffe artistique de Mike plane sur l’expo

Cette exposition de fin d’année, il y tenait et la faisait vivre en incitant ses élèves à expliquer leurs dessins, leurs œuvres. Ce n’était pas moins de 400 réalisations aux cimaises de l’expo. Les parents, le public se pressaient pour vivre, par des tableaux, les heures d’art graphique suivies par leurs enfants.

Une expo à l’image du maître

Christine Duquoc avait pour mission, dans un premier temps, la continuité des ateliers. Puis vient s’ajouter la préparation de l’exposition à la bibliothèque communale. Durant toute la période de visite, elle a su insuffler ses talents et a assuré tous les contacts conviviaux avec les visiteurs.

Bien sûr l’image de Mike revenait dans les conversations: "Il a fait du Centre d’Éveil Artistique un formidable outil artistique, créatif et pédagogique à destination de nos jeunes. Il l’a construit à son image: bienveillance et professionnalisme au service des enfants, avec comme mot d’ordre leur bien-être et leur plaisir", insiste l’échevine Roelens.

Il était d’ailleurs très important, pour clôturer cette année particulière, qu’il soit malgré tout présent et de pouvoir mettre à l’honneur son talent en exposant également certains de ses dessins, grâce à la précieuse collaboration de sa famille.

Évidemment, et il n’aurait pas voulu qu’il en soit autrement, l’exposition met surtout en avant le travail de tous les jeunes qui se sont particulièrement impliqués au cours ses différents ateliers.

La qualité des œuvres diverses et variées, de tous les artistes est indéniable. L’apprentissage des techniques, des couleurs, les ombres, tout est là.

On doit pour cela saluer l’investissement et le travail de Christine Duquoc qui a su assurer le remplacement de Michaël au CEA en conservant la philosophie, mais tout en y apportant sa patte.

L’échevine de conclure: "L’art, avec les enfants, pour les enfants, toujours".