Enseignement: plans de pilotage finalisés à Messancy

Les deux directeurs ont expliqué le long travail préalable de constats sur base de renseignements objectifs puis encore à travers des enquêtes menées auprès des enseignants, des élèves et des parents. De tous ces éléments, il ressort que pour toutes les écoles de la commune, les taux de réussite en mathématiques sont supérieurs à la moyenne. L’éveil dans les savoir-faire est à améliorer à Wolkrange, le français dans les écoles de Turpange,

Le PO appelé à intervenir

Les deux directeurs ont présenté trois objectifs communs à mettre en œuvre: augmenter les expérimentations en sciences et améliorer les compétences en vocabulaire, favoriser les échanges entre les équipes maternelles et primaires, et réduire les comportements plus violents sur la cour de récréation.

Chaque direction apportant également d’autres objectifs à réaliser. Au-delà des actions pédagogiques à mener par les équipes, il est aussi demandé au pouvoir organisateur des moyens supplémentaires: engagement d’un logopède, achat d’imprimantes couleurs et de mobilier urbain, acquisition de livres et abonnements à la bibliothèque provinciale, au JDE, formation à la communication, acquisition de centrale téléphonique.

Ce plan est validé par les conseillers communaux, il devra encore être approuvé par la Fédération Wallonie Bruxelles avant de devenir des objectifs. Il devrait être mis en œuvre à partir de la rentrée scolaire 2023.