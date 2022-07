Dans le village de Maboge, Ardenne Camping bénéficie d'un lifting complet

De nouveau sanitaires

Les sanitaires ne sont pas en reste non plus. " Nous voulions des sanitaires impeccables. Les salles de douches disposent du chauffage au sol et chaque cabine de son propre vestiaire. En ce qui concerne les toilettes, nous les voulions spacieuses et propres." L’accès PMR est également désormais garanti. Pour l’instant, seuls les sanitaires du bâtiment principal ont été rénovés. Ceux du fond du camping doivent encore être reliftés mais restent utilisables. Citernes de récolte des eaux usées, stations de vidange pour les W.-C. chimiques, stations d’eau potable et Kärcher pour les camping-cars font également partie des nouveautés proposées.

Une autre clientèle

Autre nouveauté: une offre glamping, avec trois dômes géodésiques. " Chaque dôme dispose d’un coin salon, d’un frigo et d’une machine à café , précise notre interlocuteur, qui se projette. Nous pourrions encore innover dans le futur avec, pourquoi pas, des cabanes? " Preuve du tournant que comptent prendre les responsables en termes de clientèle. " Notre but est d’accueillir des gens qui veulent se reposer et être au calme. Il ne s’agit donc pas d’un camping de fêtards. Nous avons tiré la fibre dans tout le domaine pour bénéficier d’une connexion Wi-Fi excellente. De cette manière, des étudiants qui veulent étudier dans un cadre magnifique pourraient se laisser tenter. Idem pour les gens en télétravail. "