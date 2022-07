Complètement timbrés de philatélie

Le club, créé en 2016, a pour objectif d’aider les philatélistes de tous poils. "Nous nous réunissons tous les troisièmes lundis du mois à 20h à l’ancienne mairie d’Ethe, commente le président Ieko. Nous aidons nos membres dans leurs recherches pour les collections sur lesquelles ils travaillent. Parfois, nous organisons des conférences. Notre club est ouvert à tous les passionnés des timbres de collection. Toutes les disciplines de la philatélie de complétions sont abordées. Tous les philatélistes sont les bienvenus, tant ceux qui participent à des compétitions en élite que ceux qui se lancent et rassemblent leurs premières pièces." Une section jeunesse compte douze philatélistes en herbe.

Le doublé pour Charlotte Soreil et Philippe Ieko

À Lugano, deux membres du club ont brillé. Charlotte Soreil a présenté sa collection And the man created his face sur le thème des visages. Elle a obtenu la médaille d’or et un prix spécial avec 91%. Philippe Ieko a, quant à lui, reçu la médaille de grand vermeil avec 88% pour sa collection Impressionnism, a major step in painting .

Aux championnats de Belgique, en terre anversoise, une pléiade de prix a récompensé les Sud-Luxembourgeois.

Philippe Ieko, "Grand Or" avec 95% pour sa collection Impressionnism, a major step in painting , et prix F.Troyer.

Charlotte Soreil, "Or" avec 92% pour sa collection Les céréales .

Lucien Domange, "Or" avec 90% pour sa collection Bureau de distribution de la province de Liège-cachet à date type 18 .

Michel Meuwis, "Grand vermeil" avec 88% pour sa collection Les bovidés: bonjour veau, vache.

Jean-Claude Watrin, "Grand vermeil" avec 87% pour sa collection Il était une fois Constantin Brancusi, sculpteur .

Florent Dumon (Jeunesse), "Grand vermeil" avec 85% pour sa collection Mon ami le cheval .

Philippe Ieko, "Vermeil" avec 84% pour sa collection Racontez-moi l’Impressionnisme .

Sekri Zeggar Zayna (jeunesse), "Vermeil" avec 81% pour sa collection Le grand festimbre .

José Burton, "Grand Argent" avec sa collection Les territoires de Moselle et d’Alsace annexés par le IIIème Reich .

Lucien Domange, "Argent" avec sa collection Salomon Grunhard dit Mommon .