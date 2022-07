Camps sans alcool: un mauvais procès selon les scouts

Aujourd’hui, alors que les premiers ont planté leurs pilotis et tendu leurs toiles de tentes, nous sommes allés à la rencontre d’animateurs pour voir comment ces nouvelles règles étaient appréhendées.

Décision excessive

À Chassepierre, en quelques jours, les camps ont pris possession des champs aussi vite que les agarics des prés à la bonne saison. Après avoir pris conseil auprès d’un responsable de sa fédération, Mathéo, animateur chez les louveteaux de la Cascatelle (scouts de Malonne) a accepté de nous parler. "Cette interdiction d’alcool sur le camp est excessive. Ça donne une image totalement faussée des camps en général alors que les nuisances dues à l’abus d’alcool ne concernent qu’une petite minorité. N’aurait-il pas mieux valu sanctionner l’état d’ivresse plutôt que la consommation. D’autre part, le focus mis sur ce problème occulte tout le reste de la vie du camp dans son organisation et ses objectifs. Le fait de boire une bière pour décompresser après la journée et en préparant la suivante n’aurait pas hypothéqué la suite du camp".

Comme une punition collective

De l’autre côté de la Semois dans le gîte Kaleo, les animateurs d’un groupe de scouts bruxellois qui préfèrent l’anonymat prennent ce point du règlement comme une punition: "Cette interdiction d’alcool est excessive et stressante. Ça ressemble plus au prof qui punit toute la classe parce que deux élèves ont fait les mariolles. Les années précédentes nous n’avons jamais eu de problèmes liés à une quelconque consommation abusive, d’ailleurs chez nous les alcools forts sont proscrits et comme on est tributaire de l’utilisation de véhicules, nous avons toujours eu deux Bob tout au long du séjour. Avec ce nouveau règlement on a vraiment l’impression qu’on préférerait ne plus voir de camps scouts dans certaines communes, alors que c’est déjà galère pour trouver un lieu de scout. Qu’est-ce que ça va être l’année prochaine avec la nouvelle grille des congés scolaires?"

On sait également que, en ce qui concerne Florenville, tous les camps déjà installés ont eu la visite de la police de Gaume et du DNF, ainsi que des visites journalières de Monsieur Camp et que, renseignements pris (lire ci-contre), rien n’aurait encore mis à mal la quiétude gaumaise.