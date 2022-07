1. Rénovation urbaine et parkings Bonne nouvelle, l’immeuble Laroche est sous compromis de vente. Comme son voisin, il va enfin être rénové. Exit le chancre au centre de Neufchâteau. "Même si je me réjouis, dit M. Huberty, je regrette que la Ville n’ait pas été capable d’acquérir ces biens sinistrés en son temps. Place maintenant à l’étude de rénovation urbaine qui va démarrer à la fin de l’année. L’important est d’intégrer la mobilité douce, les parkings, l’accessibilité à la ville. Il y a notamment un gros travail à faire pour l’entrée de ville venant de la route d’Arlon. Les trottoirs, la mobilité douce à la rue Roosevelt sont des priorités pour moi. L’idéal serait de la rendre piétonne, mais c’est une voirie régionale. Toutefois, il faut aménager cet axe avec des zones de convivialité, de vrais trottoirs, un meilleur accès aux commerces." Le mayeur dit encore qu’en septembre, le conseil communal planchera sur un plan de mobilité qui analysera tous les flux au centre-ville et les connexions entre les villages et entre eux et la ville. "Il faut revoir l’accessibilité au zoning de Semel. On y travaille."

2. Contournement vers la route de Bertrix Idélux a été désignée comme auteure de projet pour l’étude d’incidences. Le dossier de base est finalisé et sera présenté au comité de suivi. "Cette liaison en site propre qui reliera les routes de Libramont à celle de Bertrix demandera encore des années, mais c’est important pour le développement de Neufchâteau. On créera des lotissements en intégrant des écoquartiers ou équivalents" , prévient le bourgmestre.

3. École de Grandvoir Une réunion de préparation va se tenir dans les prochains jours pour fixer la date de début des travaux d’ici la fin de l’année. "Le chantier devrait être terminé pour la fin de l’année 2023. Ce n’est pas une petite restauration parce qu’on va doubler la surface de l’école actuelle avec 8 classes (7+ un local informatique), une zone dite calme, le local des enseignants, de nouveaux sanitaires. Cela en sera enfin fini de donner cours dans des conteneurs. Ces travaux n’ont pas toujours été la priorité de certains élus. On a perdu un temps précieux alors que la population scolaire n’a cessé d’augmenter" , ponctue M. Huberty.

4. Camping du lac Le permis a été refusé à cause d’un souci de zone inondable, d’un problème d’intégration urbanistique et d’accessibilité. Le projet doit être ajusté: "On revoit le promoteur dans quelques jours, dit M. Huberty. On va voir s’il maintient son projet ou pas après ce refus." La Ville a des projets elle aussi en phase avec le développement de la base de loisirs.

5. Village de vacances de Grandvoir Le permis a été délivré sous condition suite aux réactions de riverains. "Une solution a été trouvée, explique le bourgmestre. Le trafic ne passera plus par les quartiers. On a imposé une voirie qui sera bétonnée via la route du Petroi sur le chemin agricole de 2,5 km existant. Cela restera public, même si l’aménagement est pris en charge par le promoteur."

6. Bureau de l’enregistrement Selon nos sources, le plan d’infrastructure 2024 reprend toujours l’AGDP (l’enregistrement rebaptisé "documentation patrimoniale", les successions et les hypothèques) sur le site de Neufchâteau. Cela signifie qu’on ne va pas déménager le personnel de Neufchâteau à Arlon comme c’était le risque. "Cela prouve, contrairement à ce que j’ai pu entendre lors de conseils communaux, que les motions peuvent être utiles, tout comme l’intervention des députés Collin et Arens" , réagit le mayeur.

7. Terrains de hockey "Neufchâteau la sportive va encore renforcer son image parce qu’il y a de gros projets de développement dans la vallée. On a rencontré l’Adeps pour la création de terrains de paddle, de hockey, d’un skatepark, etc. On est en cours de finition du plan d’infrastructures sportives de la vallée du lac", annonce M. Huberty.

8. hôtel de ville à l’étroit Une étude sur le projet de faisabilité d’extension de l’hôtel de ville est nécessaire, parce que le personnel est ou va être à l’étroit: "C’était une priorité que de renforcer les services administratifs pour rendre un meilleur service aux citoyens, mais aussi pour faire face aux tâches multiples. Extension ne signifie pas automatiquement construction d’une annexe. On veut objectiver les choses avec une étude claire. Notre hôtel de ville est déjà accessible aux PMR et on a isolé les combles et le toit. Bref, on verra ce qui sort de l’étude."

9. B udget participa tifjusqu’au 31août "Nous avons terminé les huit réunions citoyennes dans la commune. On a pu récolter les lignes directrices du futur PCDR ainsi que les projets proposés par les citoyens dans le cadre du budget participatif qui se monte à 80000€ chaque année. Pour l’heure, l’appel à projets n’a pas reçu de retour officiel. Or la date limite pour en rentrer un est le 31 août."

10. Radar répressif au carrefour de Tournay Neufchâteau compte une dizaine de radars préventifs (ils peuvent être déplacés). Les endroits dangereux ont été recensés par le Commune et le SPW pour voir ce qu’on peut améliorer: "C’était aussi une de nos priorités.On a introduit un dossier pour un radar répressif au carrefour de Tournay, où la vitesse limitée à 70km/h n’est pas respectée alors qu’il y a souvent des accidents à cet endroit" , dit M. Huberty. Et un rond-point? Impossible, selon les techniciens, car le carrefour est au-dessus d’un dos-d’âne. Il y a un problème de visibilité.