Maria et Olga, deux centenaires fêtées à Vielsalm

Ukraine

Plus récemment, c’est une autre centenaire qui a été mise à l’honneur en la personne d’Olga Koslova. Le bourgmestre Élie Deblire le rappelle: "Vous êtes née le 30 juin 1922 en Ukraine dans un petit village du nom de Pérévice, où vous avez grandi. Dès l’âge de 14 ans vous avez travaillé dans une usine de chocolat." Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est contrainte de travailler à la fabrication d’armes dans un camp allemand. "C’est dans ces conditions difficiles que vous rencontrez celui qui deviendra votre mari, un soldat belge fait prisonnier, Monsieur Édouard Colet" expose le mayeur.

Vielsalm il y a dix ans

Au sortir du conflit, le couple s’établit dans la région de Charleroi où il restera pendant plus de 60 ans. Olga Koslova n’est pas épargnée par la vie. Elle perd sa fille puis son époux. Il y a 10 ans, la jubilaire emménage à Vielsalm. Elle se rapproche ainsi de sa petite-fille et de ses arrière-petits-enfants. "À nouveau, vous vous intégrez rapidement, en créant un nouveau réseau amical et en participant à de nombreuses activités et ce dans divers groupes" commente toujours le mayeur. Les deux centenaires se portent bien et étaient heureuses de l’attention portée pour leur siècle de vie.