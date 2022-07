Les sportifs à l’honneur, mais aussi le bénévolat

"Il s’en est passé du temps depuis ce 25 avril 2020, date à laquelle nous devions inaugurer ce hall sportif et remettre les mérites sportifs 2019" enchaîne-t-il.

Le bénévolat mis à l’honneur

Pas question cependant dans le chef des autorités et des sportifs d’oublier cette mise à l’honneur, même si le mode d’attribution en a été, exceptionnellement, revu, comme l’explique l’échevin: "Pour cela, nous avons demandé aux représentants et présidents de club de définir le ou les sportifs, le ou les bénévoles de leur club qui ont le mieux représenté celui-ci lors des 3 dernières saisons, à savoir 2019, 2020 et 2021."

Les résultats ont été officiellement dévoilés. En athlétisme le mérite sportif revient à Léna Lesenfants, en canicross à Clémence Bartholomé, pour le TT La Fosse à Erina Evrard, pour TT Chêne Al Pierre à Martine Noël, Évelyne Caprasse et Mélanie Collard.

François Pirson est mis à l’honneur pour le VTT Manhay.

Le club de foot RES Harre Manhay est mis en avant pour ses réserves A, tout comme le club "Espoirs Féminin Ardennes Manhay."

C’est le bénévolat en général qui est mis en avant pour le CS Odeigne alors que le Tennis club de Manhay, lui, est honoré dans son ensemble pour ses 20 années d’existence.

Danse orientale, psychomotricité et badminton

D’autres disciplines sportives étaient également représentées lors de cette journée.

Patrick Loos se plaisant à souligner la participation de "Vau Cha Danse" du club de badminton, de "Gymsana," de la danse orientale ou encore de la psychomotricité. Autant de facettes sportives qui peuvent se pratiquer dans l’entité et: ou au hall sportif.

Pour les mérites sportifs, on en reviendra à la formule "habituelle" pour cette saison 2022.