Aîné d’une famille de sept enfants vivant à Porto Novo (Bénin), Boris a fait des études dans une école d’agronomie béninoise pour ensuite travailler pendant cinq ans en tant que technicien de recherche, tout en se posant déjà la question de la vocation sacerdotale.

Intégrant alors pleinement le Séminaire diocésain de Namur, Boris était, depuis trois ans, en stage pastoral puis diaconal dans le secteur des paroisses de la Haute-Sûre. Logeant à la Communauté des Frênes à Warnach, il a été accompagné fraternellement par les abbés Roger Kauffmann et Philippe Moline ainsi que toute une équipe de laïcs attentifs et engagés, malgré le contexte sanitaire particulièrement complexe de ces deux dernières années.

C’est ce dimanche 3 juillet qu’ont eu lieu les prémices en l’église Saint-Martin de Martelange. La messe de prémices est la toute première messe qu’un nouveau prêtre célèbre après son ordination. À l’issue de la célébration, Boris a pris la parole pour remercier longuement tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont croisé sa route. Un merci tout particulier a été adressé aux nombreux paroissiens présents, à toutes les familles qui l’ont accueilli durant ces trois années et plus particulièrement à l’équipe de la Communauté des Frênes, les catéchistes et l’équipe d’Oxfam. Boris commencera très prochainement sa mission de prêtre comme vicaire à Mettet.