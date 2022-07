Les 7 aires de barbecue de Tintigny seront rénovées

7 aires de barbecues

Les élus ont également approuvé un marché public de 43.047,50 euros visant à rénover l’ensemble des aires de barbecue de la Commune de Tintigny. « Ces aires ont plus de 10 ans et auraient bien besoin d’être rénovées », commente l’échevine Michel. José Flamion, conseiller communal de la minorité, s’est quant à lui interrogé au sujet des nouvelles tables qui seront installées. « Pour les personnes qui ne savent pas lever leurs jambes, c’est un problème. Car ici, la banquette est continue tout autour de la table. Il n’y a pas un espace pour passer ses jambes plus facilement » , remarque-t-il. La conseillère Christelle Mathieu a demandé que des contrôles réguliers soient effectués pour éviter les actes de vandalisme. Ce à quoi l’échevine Isabelle Michel a répondu. « En été, nos ouvriers passent 3x par semaine pour vider les poubelles. Ils peuvent donc contrôler l’état des installations lors de leurs visites », assure-t-elle. Ajoutons que les plaines de jeux bénéficieront aussi d’une rénovation dans le cadre de ce projet global.

Partenariat entre Djidja et Tintigny

Depuis 2008, la Commune de Tintigny entretient une étroite relation avec la Commune de Djidja (Bénin). Un partenariat qui permet à Tintigny de partager son savoir-faire en matière de gestion communale et administrative, mais aussi d’outiller Djidja pour qu’elle puisse améliorer ses finances. Bruno Dargenton et Anne-Marie Devahif sont donc venus faire le bilan de la phase écoulée. « On a notamment numérisé les actes de naissance, créé un guichet unique pour les citoyens, mis en place des logiciels pour cadastrer les terrains », expliquent-ils. En 14 ans, la Commune de Tintigny a investi 62.000 euros pour mener à bien des projets d’importance, parfois en collaboration avec d’autres organismes internationaux: forages, construction de pompes à eau, construction d’écoles, achat de petits moulins pour moudre les grains de maïs… Rien que pour les travaux au niveau du volet « eau potable », plus de 27.000 personnes ont bénéficié de l’aide la Commune de Tintigny.

Dernier conseil de Sophie Lahure

Soulignons, enfin, que ce conseil communal était le dernier pour Sophie Lahure, la directrice générale. Arrivée en mai 2021, celle-ci cédera désormais sa place à Carole Behin dès le 1er août. Unanimement appréciée, Sophie Lahure a fourni un travail titanesque, et bien souvent éprouvant, pour que la Commune de Tintigny puisse tourner comme une horloge suisse.