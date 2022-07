Le festival du conte: libérons la parole (vidéos)

Et pourtant la conteuse fait presque partie des meubles, elle qui vient régulièrement en résidence à Chiny pour animer des ateliers avec d’autres conteurs.

Elle se produira aussi au Festival ce samedi 9 en soirée avec un spectacle pour adultes et le lendemain dimanche après-midi avec cette fois des contes pour enfants.

"Le conte n’est jamais figé, il est en perpétuelle évolution.J’aime venir ici à Chiny animer un collectif de recherche artistique , dit Myriam. Nous sommes plusieurs conteuses et conteurs professionnels de toute la francophonie.Et l’on travaille ensemble la musique, la voix, le corps."

«Le corps confiné va finir par exploser»

Pendant deux ans et ce satané Covid, les conteurs ont dû se réinventer.Plusieurs ont continué à distiller leurs paroles via la vidéo sur le web, "mais ce n’était pas pareil, il manquait le vibratoire, le charnel, le lien en direct avec le public" , insiste Myriam.

La conteuse française est convaincue qu’après deux ans de Covid, on a envie de paroles comme de pain.

"Je remarque à ce niveau une nette différence entre les régions rurales et la ville.Dans les grandes villes, depuis que les spectacles ont repris normalement il y a quelques mois, on constate une baisse de fréquentation.Ce qui n’est pas le cas dans les villages où le fait de se retrouver ensemble autour du conte renvoie aux traditions d’être ensemble, de raconter des histoires à la veillée."

Pour Myriam Pellicane, consommer des séries Netflix et du hamburger chez soi va conduire à l’explosion! " Des gens vont finir par péter un câble car à la longue, le corps a besoin de rencontrer les gens."

L’importance du mythe

Avec sa compagnie Izidoria qu’elle a créée avec un autre Lyonnais, Didier Kowarsky, Myriam Pellicane a une passion pour les mythes anciens, à la base de l’oralité.

Sa finalité est de débusquer les mythes anciens contenus dans les cultures urbaines et les rêves secrets de la jeunesse, " glaner la poésie, les sons, les manières, les gestes, les énergies, les vibrations, pour inventer des espaces de rencontre, transmettre, questionner, s’étonner".

Myriam se réjouit de la présence ce samedi à Chiny (18h) du grand anthropologue et ethnologue français Jean-Loïc Le Quellec qui donnera une conférence sur l’origine des mythes.

" Oui, les contes et les mythes ont traversé les siècles. Certains mythes ont des dizaines de milliers d’années. Les hommes de la préhistoire peignaient les mythes sur la paroi des grottes. Et aujourd’hui, on les imprime par des tatouages sur le corps! ", avance la conteuse.

Des femmes chefs de tribu

Myriam Pellicane s’intéresse à l’archéologie, à la paléontologie. "Le patriarcat?Encore un fameux mythe.Or des recherches récentes en archéologie révèlent que plusieurs chefs Vikings étaient des femmes! Des femmes chefs de guerre." Myriam s’enflamme.

Les femmes se sont battues pour le droit à l’avortement puis la Cour Suprême des USA abolit des années de réforme et de progrès.

À Chiny ce week-end, les femmes prendront la parole pour dire des choses fortes, pour montrer qu’elles méritent respect et dignité.

En Gaume, la conteuse française a trouvé sa nouvelle maison. Sa maison, c’est une grange, un préau, une petite salle dans l’ancienne école, où elle va capter les émotions, le sensoriel.

"Vous ne vous en rendez peut-être pas compte ici au sud de la Belgique, mais Chiny c’est le festival du conte international de référence dans la francophonie.Ce village vibre aux contes durant toute l’année et le festival, durant le 2eweek-end de juillet, est l’aboutissement du travail de toute une année."

Au cœur de Chiny transformé

La rénovation du centre de Chiny est une réussite. Le festival du conte va s’y déployer dans un nouvel espace.

Benjamin Roiseux, vous assurez la direction générale et artistique du festival du conte de Chiny. Soulagé de retrouver le public et des spectacles après deux ans de Covid?

Et comment! En juillet 2020, on avait organisé un festival des contes sur les ondes en permettant à 300conteurs d’intervenir dans six pays sur toute la francophonie.Une expérience formidable, mais qui bien sûr n’a rien à voir avec le contact direct conteurs-public. Puis l’an passé, suite aux contraintes sanitaires toujours, le festival s’est mis en marche, en mouvement, les conteurs et conteuses se déplaçant autour du château du Faing à Jamoigne, dans un ancien cimetière, aux fenêtres d’une maison.

Et là en 2022, ces 8, 9 et 10 juillet, on revient dans nos bases, au cœur de Chiny!

Qui a-t-il comme gros changement pour votre organisation cette année?

Tout le cœur du village de Chiny a été réaménagé et transformé, cela nous permet de créer de nouveaux espaces. Par exemple le village de food truck, accessible en rue toute la journée samedi et dimanche dès 9h le matin.

Outre les 100 conteurs et conteuses qui seront présents dès le vendredi après-midi jusqu’au dimanche fin de journée, et qui viennent de toute la francophonie, nous aurons un festival en rue très étoffé. Le marché du festival avec plusieurs bouquinistes mais aussi des produits de bouche, sera accessible en rue du vendredi après-midi au dimanche.

Pour les enfants, vous suggérez des activités intéressantes?

Tout d’abord il y a un tas des spectacles de contes destinés ans enfants.Je renvoie à notre programme www.conte.be

Je conseille aussi l’espace fermé « Le jardin des écoles » où à partir de 14h le samedi et le dimanche, « Jeux en bois », une société familiale de Marche, proposera des jeux d’antan qu’ils ont remis au goût du jour. On retrouve des gros jeux sur plateau, une dimension intergénérationnelle qui réjouit enfants, parents et aussi grands-parents.