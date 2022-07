L’ancien home de Provedroux sera bientôt opérationnel

Modification budgétaire du CPAS au programme du conseil de ce lundi. À l’issue de la présentation de cette dernière, la conseillère Stéphanie Heyden (min.) s’interroge sur le projet d’accueil de réfugiés ukrainiens dans l’ancien home de Provedroux. Le bourgmestre Élie Deblire fait le point: une visite des lieux a eu lieu récemment et fait apparaître quelques soucis notamment des problèmes de fermeture de portes, de rideaux et de cuisinières. Il ajoute: "Le Gouvernement wallon tarde à donner signe de vie pour la convention qui permettrait de considérer le home comme logement de transit entre une famille d’accueil et un logement définitif ou un retour." Le mayeur insiste: "Fédasil n’enverra personne ici. Il s’agit de régler les éventuels soucis qui existent avec des familles d’accueil dans la province", expliquant au passage son souhait que les familles salmiennes soient prioritaires.