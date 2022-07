Une cinquantaine de détenus diplômés  à Marche : « Donner du sens à la vie en prison »

Leurs accompagnateurs/formateurs sont indépendants, attachés à Sodexo, issus de l’Enseignement de promotion sociale, ou de diverses ASBL (la COF, Alter-Form, Adeppi, Format PME…). Fabienne Chassepierre dispense le cours d’habillement depuis quatre ans: "Ils n’avaient jamais touché d’aiguille, leurs réalisations sont surprenantes et leur travail exceptionnel".

Antonio Basiaux, coordinateur pédagogique pour Alter-Form, est heureux de cette première expérience en milieu carcéral. Son ASBL a formé cinq ouvriers polyvalents du bâtiment: "Les étudiants ont pu approcher toutes les techniques et sont à même de postuler dans la construction à leur sortie".

Son collègue, Jean-Marie Lambert, formateur, ajoute: " La formation est un succès parce qu’elle est très pratique. Et puis les étudiants se sentent accompagnés et ils s’investissent vraiment parce qu’on les rend responsables et auteurs de leur parcours."

Pour Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement de la Promotion sociale et des Maisons de Justice, qui s’est rendue à Marche, " organiser des formations en milieu carcéral est une procédure assez lourde, mais tellement importante pour donner du sens et ici, c’est possible grâce au soutien de tous, gardiens, personnel administratif et formateur. On ne voit jamais que ce qui va mal, or s’investir dans la formation des détenus permet vraiment de limiter le risque de récidive et de donner un nouveau sens à sa vie. Les formations sont vraiment utiles, les formateurs très investis et les détenus peuvent entrevoir leur futur avec un travail, la possibilité d’entretenir leur famille, de gâter leurs enfants, de retrouver une place dans la société."

Justine Grosjean, déléguée intramuros à la direction du partenariat (administration des maisons de justice), précise: "Nous essayons d’être à l’écoute des attentes des détenus pour élaborer les programmes de formation et accordons beaucoup d’importance au suivi individuel, à travailler sur des projets dès l’entrée en milieu carcéral. C’est la diversité et la complémentarité des formations qui font la richesse de cette démarche." Tous confirment que l’investissement en vaut la chandelle et la richesse des échanges.

«Une fierté pour mes enfants»

Jérémy est désormais dans la couture et défile dans son costume trois-pièces: "J’étais sceptique au début, maintenant je kiffe. La première fois, on coud sur une feuille blanche, après on arrive sapé comme ça. Et on a appris encore bien d’autres choses qu’on ne porte pas sur nous!"

Anne-Françoise Hayen, en charge du cours de gestion, est aussi l’Aide personnalisée à la pédagogie. Elle continue à les suivre après leur sortie et est heureuse de faire part d’un tel qui vient de réussir sa quatrième année de bachelier en comptabilité. Ce n’est pas un cas unique.

Ici, A. réfléchit à s’installer comme indépendant dans la couture, Nathalie a reçu le premier diplôme de sa vie: "Ça fait du bien et c’est une fierté pour mes enfants. Et puis je vais continuer." X. a terminé une formation de gestion et a déjà commencé un bachelier en compta, elle se réjouit de travailler comme comptable. Il y a bien un "après".

Dans les coulisses, un groupe de détenus remettait leur diplôme à deux formatrices.