Flutiste pendant 30 ans à Namur, elle a un jour décidé de prendre une autre direction: "J’ai toujours été curieuse de tout, j’ai enseigné, donné des conférences, le langage et la musicalité des formes m’interpellent. Pendant ces 13 années, j’ai aimé côtoyer les plasticiens, citoyens du monde qui remettent en question et qui s’investissent énormément. Dans la musique les gens sont plus formatés. À l’académie, on forme vraiment des interprètes où l’humain est au cœur de la démarche. Ce que j’ai aimé par-dessus tout dans ce travail, c’est de voir l’évolution des élèves, mais aussi celle des approches pédagogiques."

Véronique Henrot s’en va, rassurée de laisser l’académie en de bonnes mains. Marilyne Coppée, Bruxelloise d’origine, y donne déjà des cours de gravure et elle connaît bien le domaine: "J’espère apporter une nouvelle dynamique, rassembler les gens, créer des associations, même parfois improbables, et faire des liens ponctuels. Je voudrais aussi assurer le confort de tous, tant au niveau des espaces de travail que du matériel, et puis pouvoir m’appuyer sur du personnel administratif compétent parce que sans lui, la direction ne fonctionne pas."

700élèves sur 3 implantations

André Bouchat, bourgmestre de Marche, soulignera l’esprit volontaire, le sens de l’écoute et la bonhomie de la première, la vision transversale et décloisonnée de l’autre. Des qualités, qui "contribuent à donner confiance à ceux qui veulent exprimer par l’art plastique une partie de leur sensibilité, révolte, joie."

L’académie compte 700 élèves et propose des cours sur 3 implantations, qui ont aussi leurs spécificités. À côté des cours classiques de dessin ou de peinture, le site de Marche, par exemple, propose de se former à la reliure, Arlon à la création de bijoux ou la création textile, tandis qu’à Virton, les cours sont pluridisciplinaires. Aucun prérequis n’est nécessaire et les cours sont accessibles dès l’âge de 6 ans.

Cette année à Marche, l’exposition voyait le couronnement de 10 à 12 années de cours pour Jean-Pol Cobut, et Claire Schaus qui ont reçu leur diplôme respectivement en peinture, en céramique.

Les inscriptions sont ouvertes: www.beauxarts-arlon.net/