Qu’en est-il ressorti?

Les édiles ont délibéré sur la mesure préventive à prendre à l’égard de son ex-employé. Il est suspendu préventivement.

Cette mesure est d’application immédiatement et a cours depuis jeudi après-midi. Jusque-là en effet, M. Husson, même si les accès à ses bureaux réel et virtuel à la commune et au CPAS lui avaient été enlevés, était toujours couvert par un certificat médical.

Le voici donc suspendu préventivement.

Pourquoi cette décision, alors que le principal intéressé avait envoyé une lettre de démission au collège communal? C’est un peu technique, mais si les élus avaient accepté cette démission, ils s’enlevaient le droit d’infliger d’éventuelles et futures sanctions disciplinaires à son encontre.

Jeudi dernier, M. Husson était présent au conseil communal et a été entendu par les élus via son avocat.

Les deux conseils (Commune et CPAS) ont décidé aussi d’ester en justice.

Ultime décision: l’ex-directeur financier sera entendu lors d’un autre conseil communal à huis clos le 15juillet prochain dans le cadre, cette fois, d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Le receveur régional est arrivé vendredi

Rappelons que M. Husson est soupçonné d’avoir détourné de l’argent au préjudice de la Ville de Neufchâteau et de son service social. L’ex-directeur financier est en aveux. Il a envoyé une lettre de démission à la Ville et promis de rembourser les sommes détournées. Une enquête est toujours en cours. À ce jour, sur le plan pénal, il n’y a aucune inculpation.

Cette situation, comme annoncé, a provoqué l’envoi par le gouverneur de la province, Olivier Schmitz, d’un receveur régional qui sera à Neufchâteau pour quatre mois renouvelables. Il s’agit de Philippe Laurent qui travaille déjà depuis des années à Wellin et Tellin.