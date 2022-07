Les organisateurs se plaisent à répéter qu’ils ont "mijoté un programme aux petits oignons agrémenté de belles surprises pour embarquer le festivalier vers le pays de l’imaginaire dans et grâce à un village rénové et métamorphosé.

Professionnels et amateurs d’ici et d’ailleurs, tous férus de mots et d’histoires, seront au rendez-vous pour vous faire voyager, vibrer, réfléchir.

Le tout avec passion, humour et amour! L’occasion rêvée de se déconnecter d’un quotidien à 100 à l’heure, de tisser du lien, de prendre du bon temps, de savourer l’instant présent.

Venez vous laisser transporter dans l’imaginaire, écouter, "apéroter", siester, rêver, bercés par cette atmosphère si particulière et propre au festival qui anime le village depuis de nombreux étés."

Conteurs de Belgique et d’ailleurs

Pendant ce week-end on pourra (re)découvrir des artistes belges tels que Ummée Shah, Aline la Sardine, Christian Schaubroeck, Jacky Druaux, Philippe Noël, Roxane Ca’zorzi, Ludwine Deblond, Évelyne Devuyste, Marie Thys, Christine Andrien, Julie Boitte, Corine Pire.

À aller écouter ou réécouter, plusieurs artistes de chez nous ou d’origine étrangère.

En voici la liste: Bernadette Bidaude (France), Monsieur Mouch (France), Myriam Pellicane (France), Kyung Wilputte (Belgique – Corée), Geneviève Wendelski (Belgique – France), Élise Argouac’h (Canada), Fred Duvaud et Julien Rambaut (France), Stéphane Kneubulher (France), Yolaine (Canada), Vi Indigaia (Suisse – Martinique).

Parmi ces spectacles hauts en couleurs deux seront créés en traduction langue des signes.

Autre moment d’exception, la conférence en lien avec un conte qui sera donnée par Jean-Loïc Le Quellec, mythologue de renom et directeur de rechercher au CNRS.

Là où les contes deviennent réalité

Comme d’habitude les contes s’écouteront dans les salles (sur réservation) ou dans la rue à côté des étals du marché du livre et artisanal.

Des animations musicales et de rues vont également animer les rues les samedi et dimanche.

" La recette parfaite pour un week-end inoubliable? Spectacles en salles et en extérieur, balades contées, marché du festival, performances de rues, concerts gratuits, veillée autour du feu, animations pour petits et grands et diverses gourmandises.

Le tout dans une ambiance festive et conviviale, espérons-le sous le soleil gaumais comme cerise sur le gâteau" , explique-t-on encore du côté des organisateurs

Si un tel événement tient le cap depuis plus de 30 ans, c’est aussi grâce à l’implication de nombreux bénévoles.

On ne peut réserver que jusqu’au 5juillet!

Raison pour laquelle l’organisation lance un appel: "Si vous souhaitez vous impliquer dans une organisation à taille humaine et rejoindre ce beau projet, vous pouvez nous contacter à chiny@conte.be ou 061 320756.

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux volontaires pour aider les 200 déjà présents."

Tout le programme est à découvrir sur www ; conte.be.

Attention! Les réservations seront clôturées ce 5 juillet. +32 61 32 07 56 – communication@conte.be