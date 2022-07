La Rue et Toi en août

Place au fantastique

Une fois encore, un parcours d’artistes sera proposé tout au long du week-end. " Une quarantaine d’artistes et collectifs d’artistes seront réunis dans 25 lieux privés et publics. Nous pouvons citer le collectif Zappali, le collectif Balaclava, Céline de la lune, Catherine Mercier ou encore Alice Nissen. Par leur univers, ils devront coller au thème choisi: le fantastique ". Un festival de musique se déroulera en parallèle avec deux scènes et plus de 20 concerts: l’une acoustique dans le cadre du presbytère et une seconde sur la place du village. Van Jex et The Nerds en ouverture, Violaine Delhaye, Skarbonne 14 et les Juliens s’y produiront notamment. " Que ce soit pour le parcours ou le festival, nous avons souhaité privilégier des artistes locaux ou venant de Wallonie, de France et du Luxembourg. Ce ne sont que des coups de cœur. Ces derniers intégreront un maximum le public dans le travail en réalisant par exemple des œuvres devant eux. Tous ces événements sont gratuits (sauf le parking) ". Côté animations: des ateliers artistiques, animations pour enfants ainsi que bar et foodtrucks sont également prévus et mettront à l’honneur des produits locaux.

Le samedi soir, un restaurant éphémère fera découvrir au public un menu concocté par Gérald Goffinet (Au plaisir des sens) et Réné Mathieu, chef étoilé de la Distillerie à Bourglinster. " Avec Archibald DePrince, ils cuisineront un menu trois services dans l’esprit de ce qu’il propose d’habitude: gastronomique mais accessible à tous ". Les vins seront quant à eux proposés par Cédric Thomas de chez Vins en Vie.

Les volontaires qui souhaiteraient donner un coup de main peuvent se faire connaître. Rendez-vous les 12, 13 et 14 août prochains!