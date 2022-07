«La Ruche», un long-métrage émouvant sur la bipolarité

Pour le réalisateur, invité par la MJ et le Ciné Patria, le principal enjeu était de construire une vraie famille crédible aux yeux du public. Un an de préparation a donc été nécessaire pour permettre aux comédiennes de s’impliquer, de créer des liens dans la vie, de construire leurs personnages et donner vie à l’appartement. Le choix des actrices n’a donc pas été laissé au hasard. " Sophie Breyer était une évidence. Je l’ai rencontrée quand elle avait 15 ans et j’ai su qu’elle deviendrait une grande comédienne. J’ai découvert Mara Taquin dans un court-métrage et je voulais lui donner le rôle de Claire. Bonnie Duvauchelle, dont c’est le premier film et qui est la fille de Ludivine Sagnier, avait une réelle alchimie avec les deux autres. Enfin, je cherchais une actrice solaire pour jouer Alice. Ludivine avait une fêlure qui m’intéressait ".

Pour Christophe Hermans, le cinéma est plus qu’une passion. " Jeune, je me suis réfugié dans le monde du cinéma et vers 14-15 ans, j’ai ressenti l’envie de raconter des vies différentes. La création imaginaire a finalement rejoint la réalité. La question de la santé mentale mais surtout de la famille est récurrente dans mes réalisations ". Régulièrement, il partage cet amour du cinéma avec les plus jeunes. Lors des stages de la Maison de Jeunes de Virton par exemple. " S’il n’y avait pas d’activités comme celles-là, je ne trouverais pas de sens à mon métier. Cette envie de transmission lors de stages et d’ateliers permet de construire un héritage spirituel. J’insiste sur le fond plutôt que la forme d’un film ". Espérant que le cinéma puisse générer une énergie positive et que la Belgique soit fière de ses talents, le réalisateur pense déjà à la suite. Un second projet de long-métrage est en cours d’écriture et pourrait voir le jour à long terme. D’ici-là, un documentaire sur Eddy Merckx est en préparation.