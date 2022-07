Ils ont porté haut leurs couleurs

La saison 2021-2022 a été particulièrement fructueuse pour les sportifs mussonnais. " Ce qui m’a plu dans cette promotion 2021-2022, c’est la diversité des sports et défis mis à l’honneur, tant au niveau individuel que collectifs, et surtout la représentation de nouvelles disciplines. Vous portez et vous êtes l’image de Musson en dehors de nos contrées ", commentait l’échevin Christopher Bonnier en accueillant tous les champions.