Habay : des actes de vandalisme sur le site de l’étang Remy !

Alba ASBL, est une association qui œuvre pour la libre baignade dans les eaux de l’Arlune. "C’est très difficile, après 8 longues années d’acharnement pour restaurer cet endroit magique, et ainsi pouvoir le rendre aux Habaysiens, et de voir que quelques personnes mal intentionnées n’ont aucun respect du site et de notre travail…, regrette les responsables. C’est un travail fastidieux que les responsables, accompagnés de bénévoles et soutenus par l’Administration communale ont réalisé pour redonner une image de marque et faire revivre le site", insiste le bourgmestre Serge Bodeux.