Première bonne nouvelle, l’ASBL renouvelle sa séance de cinéma en plein air. Une séance gratuite offerte aux spectateurs, qui se déroulera comme les précédentes éditions, devant le cinéma, sur la place Saint Étienne à Habay-la-Vieille.

Le film qui sera projeté sera Ghostbusters 3 L’héritage . Une comédie familiale qui réactualise le mythe des chasseurs de fantômes et permettra d’entendre à nouveau la musique de Ray Parker Junior.

La séance est programmée le samedi 6 août. Ouverture de la place à 18h. Lancement du film vers 21h30. Une formule qui séduit de plus en plus et qui sera adaptée au nombre de spectateurs toujours nombreux, comme l’explique LaurenceBernard, présidente de l’ASBL. "Nous avons connu une belle évolution en quelques années: En 2017, “Lalaland” a attiré 400 spectateurs. L’année suivante, 750 spectateurs ont assisté à la projection de “Tout le monde debout”. Et, en 2019, “Bohemian Rapsody” a rassemblé 1500 spectateurs."

L’ASBLa même été victime de son succès, mais en a tiré les leçons. "Le Foyer a retenu les difficultés de la dernière édition. Cette séance sera plus confortable. Toute la place sera occupée. Il y aura plus de foodtrucks. Ceux-ci seront opérationnels dès 18h" , assure LaurenceBernard qui lance un appel à la solidarité. "Nous sommes conscients que nous sommes dépendants de la météo. Toutefois, même si la pluie était annoncée, nous comptons sur tous nos supporters pour venir boire et manger avec nous sur la place."

Le public revient peu à peu

Ces deux dernières années, le Foyer a souffert de la pandémie, avec des fermetures au gré de l’évolution du virus. "Le Covid-19, avec ses règles de confinement, n’a été facile pour personne. Nous constatons que chaque fois que nous avons pu ouvrir, le public a été présent. Depuis la reprise, nous n’atteignons plus les chiffres de 2019, mais nous constatons que les spectateurs reviennent dès que possible. Notamment pour le film “Top Gun: Maverick”."

La fermeture liée à la pandémie a cependant été mise à profit pour réaliser des travaux. Une partie du toit a été remplacée et des panneaux solaires installés, avec l’aide de la Commune à hauteur de 50%. Quand à la salle de cinéma, elle a été équipée d’une centrale de ventilation. Celle-ci assure maintenant le renouvellement d’air et le chauffage de la salle. La centrale est alimentée par les panneaux solaires.

4 séances journalières

Cet été encore, le cinéma proposera quatre séances par jour durant toutes les vacances. Les films suivants sont déjà programmés: Irréductible de Jérôme Commandeur. Coupez! de Michel Hazanavicius, Les Minions 2: Il était une fois Gru , Ducobu Président d’Élie Semoun, Buzz l’Éclair , Les Vieux Fourneaux 2 de Christophe Duthuron.

Ciné-concert et critiques

Le Foyer poursuit sur sa lancée à l’automne avec deux spectacles. Le 20 octobre pour un ciné-concert du groupe post-rock We Stood Like Kings sur le film d’animation envoûtant Away de Gints Zilbalodis. Déjà présent au Foyer en 2017, le groupe revient pour jouer en direct de la musique devant la projection d’un film rendu muet.

Le 17 novembre, Rudy Léonet (Monsieur Pop culture de la RTBF) et Hugues Dayez (Monsieur Cinéma de la RTBF) sont de retour pour une soirée "Critic On Demand Live" très spéciale! Le concept est le suivant: les spectateurs soumettent à Rudy des titres de films parmi leurs films de chevet. Instantanément et sans filet, Hugues en livre une critique “live” sur scène. "Il s’agit de la troisième visite de ce duo qui avait été heureusement surpris lors de sa première visite de découvrir notre confortable cinéma, perdu dans la campagne ", relève la présidente du Foyer.

Un cinéma de village qui s’adapte en permanence aux besoins de ses visiteurs, en organisant par exemple des préventes de spectacles et en utilisant le paiement électronique. Mais en refusant des bornes anonymes pour payer les tickets d’entrées. Un accueil individuel sera toujours privilégié au Foyer.

www.cinelefoyer.net