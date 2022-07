"Dangerous", le single estival de Bastien Courtain et Quentin Lecaillié de Calumny

Une nouveauté, certes, mais qui ne dépayse pas totalement non plus. Nulle crainte donc, on reconnaît toujours la patte de Bastien et Quentin au travers du morceau. "Nous sommes allés chercher des inspirations un peu différentes de ce qu’on faisait dans le passé. On a utilisé les deux années de crise pour se poser vraiment les questions sur nos influences et le genre de morceaux qu’on aime écouter Bastien et moi. On vient avec des synthés, un peu dans le genre Stranger Things et the Weeknd" , ajoute Quentin Lecaillié.

En collaboration avec Justn X, artiste bien connu dans le milieu, Bastien et Quentin ont donc sorti ce son le 24 juin dernier sur toutes les plateformes en ligne. La prochaine étape, c’est la publication, le 8 juillet, d’un clip vidéo sur YouTube. "On sort des clips à chaque fois avec nos morceaux, mais là, on a voulu aller un peu plus loin dans l’image et dans le travail de l’image en vidéo. On se trouve dans quelque chose qui est plus en lien avec ce que Calumny veut donner aujourd’hui, c’est-à-dire une communication plus sérieuse. Tout ce que je peux dire de plus, c’est qu’il va être badass" , note Quentin Lecaillié.

Dangerous permet au jeune duo de proposer au public une assurance certaine lors de leurs prestations sur scène. "On avait parfois un peu peur de mal à caser certains anciens morceaux en live et DJ set, alors qu’avec “Dangerous” , on est beaucoup plus à l’aise de le jouer devant un public", termine Bastien Courtain.

Calumny sera partout cet été, notamment à Vresse-sur-Semois le 22 juillet, à Dampicourt le 23 juillet, aux 24 heures de Spa-Francorchamps le 30 juillet, à Gedinne le 13 août et au Summer Lake Festival de Neufchâteau le 27 août. D’autres dates sont prévues: rendez-vous les réseaux sociaux de Calumny.

