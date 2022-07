Bientôt une "N4 du vélo" à Tenneville : un plan de mobilité cyclable ambitieux

Un travail qui définit les grandes lignes en matière de mobilité pour les années futures. Le collège tennevillois saisit cette opportunité de répondre aux nombreux appels à projets subsidiés pour y intégrer un maximum du territoire concerné du plan mobilité douce. Un plan qui est suivi par le groupe de travail Mobilité et qui va évoluer au fil du temps.

Un plan qui repose sur trois grands principes

" La création d’une dorsale cyclable à partir de la chaussée Marie-Thérèse de Tenneville qui traverse la commune de part en part. Une fois aménagée, elle permettrait à de nombreux citoyens de rejoindre les réseaux cyclables déjà existants. Une sorte de N4 du vélo en somme, qui structurerait la mobilité douce de notre commune comme la N4 structure son trafic automobile ", argumente le bourgmestre. Avec l’aménagement de liaisons entre cette dorsale et les différents villages de la commune.

Cela permet d’utiliser des voiries ou chemins existants pour construire un réseau de cheminements lents et d’atteindre tous les services de la commune, mais aussi les deux points d’intermodalité, des liaisons avec les transports en commun, de la place de la Gare à Champlon et du centre de Tenneville.

Le plan envisage aussi une connexion avec les réseaux existants des communes voisines en utilisant la chaussée Marie-Thérèse pour aller vers Marche ou Bastogne; la route de Lavacherie pour aller vers Sainte-Ode ou un éventuel aménagement le long de la N89 pour aller vers Saint-Hubert.

" Le plan de mobilité intègre aussi d’autres réflexions, comme, par exemple, la nécessité de sécuriser et d’aménager la rue Ramont à Tenneville. Le premier jalon de ce plan a été conçu pour rentrer dans le Plan d’investissement mobilité active communale et intermodalité (Pimaci) de la Commune. Il s’agit d’aménager en voie cyclo-piétonne la chaussée Marie-Thérèse entre le croisement de la route de Baconfoy et Belle-Vue ", poursuit Nicolas Charlier. Ce tronçon pourrait également obtenir des subventions dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier d’Erneuville et dans le cadre de l’activation d’une fiche du Plan communal de développement rural (PCDR), qui permettrait d’obtenir jusqu’à 80% de subsides. Une réalisation estimée à 650000 € environ.

Le bourgmestre présente un deuxième projet intégré dans le Pimaci et le Plan d’Investissement Communal: " Il s’agit de la liaison entre la chaussée Marie-Thérèse et le point d’intermodalité de Tenneville avec la réfection et l’aménagement de la rue de la Vieille Église, dans ses deux branches vers Wembay et vers le Cimetière de Tenneville ".

Un aménagement estimé à 850000 €, avec une intervention PIC/PIMACI de 415000 €.

Bref, un plan et des aménagements qui concrétisent la volonté de faire de Tenneville, pour les vingt prochaines années, une commune cycliste et cyclable.