Après 120 missions en 2021, Le Taxi social de Tenneville enfin inauguré

Catherine Gauthier, présidente du CPAS, ainsi que les assistantes sociales et les bénévoles et représentants des divers organes locaux étaient rassemblés dernièrement afin d’inaugurer le véhicule. Disposant de cinq places et d’un espace spacieux à l’arrière, le taxi est disponible pour l’ensemble de la population communale (courses, rendez-vous médicaux, besoins administratifs, etc.). La participation financière s’élève à 0,30 €/km.