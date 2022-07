2e incendie en 15 jours à l’ancienne conciergerie: le parquet envoie un chien et le labo sur place

Les pompiers de Marche-en-Famenne, de Rochefort et d’Érezée ont été appelés dimanche vers 2h45 sur un incendie à l’avenue du Monument à Marche et plus précisément à l’ancienne conciergerie des contributions, là où le 20juin dernier, vers 2h 30, le feu avait déjà ravagé une bonne partie du bâtiment. On constatera que c’est quasi à la même heure que les faits se sont produits.