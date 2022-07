Pinocchio est au Labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)

Voilà encore une édition fidèle à elle-même, avec un tas d’indices à rechercher, des énigmes à résoudre et où le public est toujours mis à contribution. À la mise en scène, Chloé Petit et François Devaux, presque de vieux routards malgré leur jeune âge! Au Labyrinthe, ils sont d’abord montés sur les planches avant d’en écrire les spectacles depuis quelques années. Ils nous expliquent: "Pinocchio a un côté comédie musicale qu’on n’avait jamais envisagé auparavant. Chaque scène commence en chanson et le public a l’air de vraiment beaucoup apprécier. La musique originale est de Luc Bernard (un des Geppettos) et les textes écrits par son épouse."

La chansonnette des comédiens

En fin de journée, le show se termine par une chansonnette poussée à l’unisson par l’ensemble des comédiens près de la tente principale. Les acteurs sont pour la plupart des habitués, étudiants ou professionnels et comme chaque année, les rôles sont partagés entre 3 à 4, comédiens histoire de tenir le coup sur le long terme. "Nous avons aussi cette année, une danseuse, des acrobates et nous avons formé deux comédiens au cerceau" , poursuivent-ils. Sans oublier la formation incontournable au néerlandais et pour laquelle un coach a pris en main tous les comédiens, à des fréquences variables selon les niveaux.

Parmi les nouveautés, il y a le Labyrinthe des mystères, une escape room , version végétale, dans lequel vous devrez trouver des indices subtilement cachés et sans lesquels vous pourriez errer encore longtemps entre les maïs. Dans le Labyrinthe principal, il vous faudra beaucoup de flair, et surtout de nez, pour résoudre l’énigme qui vous permettra de vous inscrire sur une page secrète et de participer à un tirage au sort pour gagner un voyage en Italie. Le Labyrinthe propose une fois encore des nuitées sous tente, en plein milieu de maïs.

Tombée dans l’escarcelle de Marc Coucke en 2021, l’attraction est cette année encore un peu dans les mains des créateurs du site, Jean-Luc Ardent et Fabienne Delvaux, motivés pour assurer la formation de la relève.

Ouverture du parc de 10 à 19 h (dernière entrée à 17 h). Les réservations en ligne sont vivement conseillées sur www.lelabyrinthe.be Plus d’infos: 0862190.42 ou info@lelabyrinthe.be