Huit projets de volontariat international apparaissent au programme de l’été, ainsi qu’un échange européen de jeunes et 2 semaines résidentielles de sensibilisation à la transition écologique.

Au total, ce sont une bonne centaine de jeunes, âgés de 15 à 30 ans et de plus de vingt nationalités différentes, qui vont se rencontrer, partager un séjour et mener ensemble des réalisations communes.

Environnement et migrations

"Participer à ces projets permet d’en apprendre beaucoup sur soi-même, comme sur les autres", explique Grégory Van de Put, délégué général au sein de l’ASBL. "Cela permet de se confronter à un environnement nouveau, de développer son autonomie et sa prise d’initiatives, de communiquer dans des langues étrangères et d’échanger des opinions, des visions du monde différentes. Des amitiés se créent; mais au-delà les projets de l’association ne se veulent pas neutres. Ils doivent permettre de se confronter et d’agir sur des enjeux de société concrets. Tous nos projets de cet été se rejoignent autour des thématiques de la transition écologique et des migrations La construction d’un chalet sur un terrain en permaculture, de petits aménagements dans une ferme pédagogique, une aide à l’animation dans des centres d’accueils pour demandeurs de protection internationale font ainsi partie des tâches des volontaires."

Si de nombreuses nationalités se côtoient, la diversité des parcours des jeunes se révèle aussi un fait notable. "L’important est vraiment de soutenir la participation de tous, encourager le vivre-ensemble et créer des solidarités". Des jeunes étudiants, comme des jeunes en décrochage scolaire vont se rassembler. Nous retrouvons aussi de nombreux jeunes migrants qui attendent toujours un permis de séjour. Pour eux, faire du volontariat et s’engager aux côtés d’autres jeunes offrent alors souvent une opportunité de mieux connaître le pays d’accueil et sa population.

Pour soutenir leurs projets, les compagnons bâtisseurs peuvent notamment compter sur le corps européen de solidarité, un programme coordonné en Belgique par le Bureau international Jeunesse. Toujours via les compagnons bâtisseurs, quelque 70 jeunes belges s’apprêtent ainsi à partir effectuer un volontariat hors de nos frontières.

Trois activités à Marche

Jusqu’au 14 juillet, les compagnons bâtisseurs construiront des toilettes sèches et un abri pour ranger les outils de jardin sur leur terrain; il y aura également un atelier d’impro avec débats animés sur les préjugés avec la création d’une pièce de théâtre sur l’inter culturalité.

Du 6 au 20 août, le GRIMM, le groupement pour l’intérêt du milieu marchois, recevra les compagnons pour la construction d’une passerelle en bois au-dessus du ruisseau de Biran et l’entretien d’un refuge avec espace barbecue.

Pour en savoir plus: https ://compagnonsbatisseurs.be