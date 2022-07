Le pizzaïolo dealer écope de 3 ans de prison à Arlon

Le juge André Jordant a condamné le dealer à la mesure d’une juste répression pour ce genre de délit: deux ans de prison, plus de 25000 € d’amende et de frais et à la saisie de sa BMW 530. Mais en vue de favoriser son amendement, le juge a décidé de lui faire bénéficier d’un sursis de trois ans pour la peine d’emprisonnement qui dépasse les quatre mois de détention préventive effectués ainsi que pour la totalité de la peine d’amende.

Il s’encastre maladroitement contre un rail de sécurité

Le 2 mars 2021, Mohammed El Bachir, père deux enfants a été privé de liberté sur l’E411 à Habay au volant de sa BMW. Les policiers avaient été interpellés par une voiture qui adoptait une conduite dangereuse en zigzaguant d’une bande de circulation à l’autre. Après s’être immobilisé, le conducteur s’est rebellé contre les policiers et a démarré en trombe maladroitement, mettant leur vie en danger. In fine, il s’est encastré contre un rail de sécurité. La fouille de son coffre a permis de découvrir 2 kg d’héroïne et 260 grammes de cocaïne. L’analyse de son GPS et de sa téléphonie a mis en avant de nombreux voyages suspects depuis la région de Longwy et d’innombrables appels téléphoniques avec le milieu de la drogue de la bande des Tunisiens d’Athus.

Mohammed El Bachir est en situation irrégulière en France et risque l’expulsion.