De vrais soldes jusqu'à 70% à Arlon, Libramont et Florenville où les magasins ont attiré la foule

La météo estivale a sans doute incité la plupart des gens à se déplacer mais la crise économique que nous traversons actuellement en a sûrement poussé d’autres à remplir leur garde-robe à bas prix. À côté des remises classiques de 20, 30 et 40%, on retrouve déjà dans la plupart des magasins des réductions de 50 à 70%. "Les grosses réductions sont appliquées sur les anciennes collections que nous avons toujours en stock explique Sandrine, responsable chez Marbaise. On tente d’éliminer pour faire de la place. Les remises moins importantes seront progressives au cours du mois".

Les magasins de chaussures gardent la cote

À l’ère d’internet et des sites de vente en ligne, les magasins de chaussures ont-ils encore la cote? "Oui, on ne voit pas de différence, la tendance est toujours restée la même souligne Lætitia gérante chez Pronti. Les gens privilégient l’essai en magasin et le contact humain". Même constat chez Marbaise: "L’affluence reste très bonne même si on constate que certains viennent essayer des chaussures en magasin pour pouvoir les acheter par la suite sur internet".

Chez Chaussea, la concurrence d’internet ne se fait également pas ressentir: "Et nous avons des clients dans toutes les tranches d’âges, ce qui démontre bien que nous sommes complémentaires aux ventes en ligne" fait remarquer Lætitia, team-manager chez Chaussea.

Ils développent leur site web

Les sites spécialisés proposent pourtant un catalogue de modèles plus large, à des prix défiant parfois toute concurrence. Les magasins tentent-ils de se distinguer à leur façon? "Non, on ne fait rien de spécial souligne Sandrine de chez Marbaise. En fait, la crise sanitaire nous a poussés vers le développement de notre site internet, ce qui est peut-être une solution à cette concurrence. On arrive ainsi à proposer divers modèles que nous n’avons pas toujours de stock en magasin. De quoi ravir notre clientèle" .

Le constat est également le même dans les deux autres enseignes ce qui démontre que ces commerces se portent bien malgré les sites spécialisés. De bon augure donc pour ces magasins dits de proximité.