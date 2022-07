L’habitant de Vielsalm condamné

Hugues, un Salmien âgé de 28 ans, a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de dix mois de prison avec sursis probatoire pour avoir porté de violents coups à sa compagne et sa sœur lors d’une fête de famille qui s’est déroulée en 2021 à Aywaille, dans la région de Liège. La soirée s’est très mal terminée. L’homme a développé une violence peu commune qui a nécessité l’intervention de la police. Les faits se sont produits au domicile du père d’Hugues, le 29 décembre 2021. Dans le courant de la soirée, le Salmien a bu une grande quantité d’alcool. À un moment donné, il a été en proie à une vive émotion. Il a alors développé une violence inouïe. Il a porté de violents coups à sa compagne. Il l’a bousculée au point de la faire tomber sur un poêle à bois. Il a également porté un coup de poing à l’œil de sa sœur. Ce coup a été si violent, qu’il a provoqué une fissure à l’arcade sourcilière de la dame. Plusieurs jours après les faits, la victime a dû subir une intervention chirurgicale. La famille d’Hugues a réussi à le mettre à la porte du domicile. Mais malheureusement, le Salmien n’était toujours pas calmé. En effet, il a brisé la porte vitrée de l’habitation pour pénétrer à nouveau dans les lieux! Une fois à l’intérieur, il a commencé à violemment casser le mobilier présent. La police est intervenue sur place. Le suspect a été emmené au commissariat de police et a été entendu. Il a admis qu’il avait volontairement cassé la porte après avoir été mis dehors. Il a par contre prétendu qu’il avait involontairement cassé le mobilier et la vaisselle qui se trouvaient dans les lieux. Entendu à l’audience devant le tribunal, il a déclaré qu’il avait des souvenirs flous des faits. Il a par contre admis avoir commis les violences, mais également avoir commis la destruction de la porte et des objets mobiliers qui se trouvaient à l’intérieur. Les victimes ne se sont pas constituées parties civiles à l’encontre de l’intéressé. Pour sanctionner adéquatement les faits, le tribunal a tenu compte du trouble causé à l’ordre public et social, de la nécessité de rappeler au prévenu que le respect de l’intégrité physique de chacun constitue l’une des règles de base de la vie en société, mais aussi la nécessité de lui rappeler également le respect dû aux biens d’autrui. Le juge a aussi souligné l’impulsivité manifestée par le prévenu, de son incapacité à la maîtriser et de la nécessité, enfin, de sanctionner l’anormalité de son comportement. Le condamné devra, entre-autres, entamer une formation de gestion de la violence et une thérapie régulière chez un psychologue ou un psychiatre. Le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de peine de probation autonome d’autant que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un dispositif probatoire, ce qui ne l’a pas empêché de réitérer des comportements violents.