Lahage : Christian Schaubroeck, conteur passionné depuis plus de 30 ans

Le partage avec le public

Mais en dehors de ses heures, il continue de nourrir sa passion pour le conte. Le succès est là, il s’adapte même aux demandes de son public. "Quand je raconte une histoire aux enfants, je leur demande ce qu’ils veulent. Eux me disent qu’ils veulent une histoire avec une souris ou avec un lion. Et puis, j’imagine très vite un scénario" , explique-t-il.

Cet art littéraire, contrairement au théâtre, laisse beaucoup plus de place à l’interprétation. Christian Schaubroeck l’assure, les histoires qu’ils racontent ne sont jamais identiques. "Pour ma part, j’ai une base et puis je pioche des éléments en fonction de ce que je vois dans le public.Cela me permet de personnaliser davantage mon récit. C’est souvent très apprécié, car les gens s’identifient beaucoup plus" , assure-t-il. Dans le domaine du conte, toutes les règles peuvent être transgressées pour servir l’imaginaire du public.

Raconter, pas lire

Christian Schaubroeck est certes un conteur, mais pas un lecteur. Ses histoires, il les partage sans support, un peu comme dans un concours d’éloquence. Son métier est plus technique qu’il n’y paraît. "Il y a une façon de regarder, une façon de se tenir, une façon, aussi, de respirer. Il ne s’agit pas de lire, mais de dire, de raconter les choses. C’est là toute la difficulté dans ce métier, car pour moi, ce n’est pas un travail. Le mot “travail” vient du latin “tripalium” qui fait directement référence à la torture. Je prends beaucoup de plaisir à exercer cette vocation" , explique-t-il.

Et puis, chaque conteur a sa propre personnalité. Celle-ci a d’ailleurs un impact sur les récits contés par ces artistes. Une même histoire, racontée par quatre auteurs, peut avoir un impact différent sur la personne qui écoute. À une époque où nous sommes entourés d’écran, le conte s’impose comme une sorte d’usine créatrice de rêves. "Quand vous regardez un film, vous ne faites pas travailler votre imagination. Tout vous est servi sur un plateau. Tandis qu’ici, vous créez les images dans votre tête. Chacun aura des images différentes. Par exemple, si je vous raconte une histoire de princesse, peut-être que vous imaginerez une jeune fille blonde, alors que je pensais plutôt à une jeune fille brune. C’est là toute la magie du conte" , nous dit Christian Schaubroeck avec un large sourire.

Le conte, une affaire enfantine?

Contrairement aux idées reçues, le conte, à la base, ne s’adresse pas aux enfants. Christian veut toucher à tous les publics. Il peut raconter la même histoire simplement en adaptant son vocabulaire. "Charles Perrault écrivait des contes qui n’étaient pas destinés aux enfants, c’était d’ailleurs très violent et plutôt réservé aux adultes. Et puis, cela s’est adapté aux enfants. Aujourd’hui, on a tendance à croire, à tort, que le conte est réservé aux enfants. C’est faux, les adultes peuvent apprécier cela de la même manière qu’un enfant. Tout est une question d’adaptation, on peut même raconter des contes érotiques pour les adultes, cela existe également" , confie ChristianSchaubroeck.

Il y a 12 ans maintenant, le conteur de Lahage est devenu professionnel. Depuis de nombreuses années déjà, il s’invite chez les particuliers, dans les écoles et même dans certains festivals. "On m’appelle pour animer des soirées entre amis, en famille, voire même parfois lors de mariage. Je fais même des balades contées! Dans les écoles, on apprend l’oralité, car je trouve que c’est quelque chose qui se perd beaucoup de nos jours et généralement, ce sont des animations que les jeunes apprécient particulièrement. Et puis bien sûr, il y a les événements comme le festival des contes de Chiny où je peux rencontrer tous ces profils en même temps" , admet Christian Schaubroeck.

Le passionné de conte sera d’ailleurs présent au festival des contes de Chiny le week-end des 8, 9 et 10 juillet 2022. En matinée, il racontera des contes… sur une barque!

Infos: 0498 52 66 78