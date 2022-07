Chenois : Yvan Guidi et Lucienne Etienne ont fêté leurs 60 ans de mariage

Lucienne, quant à elle, est née le 27 juillet 1945 d’un père machiniste aux chemins de fer et d’une mère au foyer. Elle a une sœur, Monique, et un frère, Lucien, aujourd’hui décédé. "Lulu", comme elle préfère qu’on la surnomme, a principalement effectué sa scolarité dans la région. D’abord à Chenois pour les primaires et puis à l’ISF et à l’école industrielle. Lucienne et Yvan se sont toujours connus, mais le "coup de foudre" s’est visiblement produit au début des années soixante.

Le mariage a lieu le 17 octobre 1962. Très vite, un premier enfant arrive en 1963. Il s’agit de Gérald, aujourd’hui employé à la Commissino européenne (GDL) et grand passionné de l’histoire des deux Guerres mondiales. Un deuxième enfant, Sylviane, viendra compléter la famille en 1966. On la connaît dans la région pour ses nombreux rôles dans la troupe des Troubadours de Chenois (évidemment), mais aussi comme employée administrative à la maison de la Sainte-Famille de Rouvroy.

Yvan a successivement travaillé à la MMRA de Rodange et à l’Arbed de Belval. Dès 1970, après ses journées de travail, il se lance dans les assurances, et ce, jusqu’en 2000. Lucienne s’occupait du secrétariat et du téléphone aux côtés de son mari.

Aujourd’hui, le couple profite paisiblement de ses trois petits enfants: Nicolas, Enzo et Arthur.