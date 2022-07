A Humain, l'école est florissante grâce à la pédagogie Freinet

L’école communale d’Humain a bien grandi, passant du stade de survie il n’y a pas si longtemps à 121 élèves à ce jour. Cela méritait bien son agrandissement, avec la construction d’une nouvelle aile, sans parler d’autres travaux. "Cette belle évolution, on la doit à toute une équipe, le corps enseignant, le directeur et le personnel d’encadrement, qui réalise au quotidien un travail remarquable" , a applaudi Nicolas Grégoire, premier échevin et échevin des Travaux, lors de l’inauguration vendredi.