Trois cents écoliers réunis à Musson pour une flash'mob

Grosse animation mercredi matin sur la place Abbé Goffinet à Musson où 300 jeunes élèves issus des trois écoles du village ont participé à une flash’mob. Sur le coup de 10h, Carlo Ughi a lancé la musique, 1, 2, 3, coup d’essai pour une petite mise en forme et puis reprise de la chanson "La vie du bon côté" de Ken’V feat Lorelei B. " Ce sont les enfants qui sont à l’initiative de ce projet. Ils ont envoyé les demandes d’autorisation d’occupation de la place à l’administration communale, ils ont contacté les écoles voisines, créé la chorégraphie et invité les élèves de l’école libre Guy de Larigaudie et de la Communauté Française des Deux Rives pour des petites répétitions au sein de notre établissement ", explique Christine Surdej, l’une des enseignantes qui a supervisé le projet avec Jessica Collin sous la complicité de Fabienne Hubert, la directrice de l’école d’enseignement spécialisé.