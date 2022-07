Sept patients Covid hospitalisés en province de Luxembourg

Des chiffres qui ne varient que très peu depuis trois mois, confirme le docteur Pascal Pierre, directeur général aux affaires médicales chez Vivalia. "Depuis la fermeture des services Covid en mars, nous n’avons pas eu de rebond des hospitalisations."

Contamination: difficile à dire

Au niveau de la propagation du virus, difficile de savoir. Si les chiffres de Vivalia annoncent 40% de positivité sur les tests réalisés cette semaine, ces chiffres ne sont pas forcément représentatifs. "Maintenant, les gens ne se font plus tester que s’ils ont vraiment des symptômes, explique le docteur Pierre. Et encore, certains font des autotests et restent simplement chez eux s’ils n’ont pas besoin d’une attestation."

Autre élément qui fausse les chiffres: les voyages. "L’été dernier, il fallait des tests Covid pour voyager. Il y avait alors énormément de tests réalisés, parmi lesquels beaucoup de négatifs, qui influençaient les chiffres. Ce n’est plus le cas aujourd’hui."

Enfin, au vu des mesures Covid retirées une à une ces derniers mois et la fin du Pass Sanitaire (Covid Safe Ticket) en mars derniers, les tests ne sont plus vraiment d’actualité. "Comparer les chiffres de cette année avec les années précédentes, c’est comparer des pommes et des poires", confirme le Docteur Pierre. Si l’on ajoute à cela la difficulté d’analyser des pourcentages de contaminations sans recul… Les chiffres ne disent plus grand-chose.

Que nous réserve l’été?

Difficile à dire évidemment, indépendamment de l’apparition d’un éventuel nouveau variant plus agressif, mais le Dr Pascal Pierre est optimiste. "Le taux de vaccination de la population est très haut, et beaucoup de gens sont encore immunisés après avoir attrapé Omicron, qui a fait beaucoup de contaminations mais très peu d’hospitalisations début 2022."

Bien sûr, il faut rester vigilant, mais le Covid semble se faire enfin discret dans la province et l’été n’est pas spécialement propice à une hausse des cas.

"L’été est à la fois une période où les gens vivent d’avantage au grand air et sont moins confinés dans des espaces fermés, donc il y a moins de contaminations. Les écoles aussi, sont fermées. Et même s’il y a davantage d’événements et de moments propices à se rassembler, le virus ne supporte pas bien une météo sèche. Si on observe les deux années précédentes, même en pleine crise Covid, l’été a été une période de nette diminution des contaminations et hospitalisations dues au virus."

Si le nouveau variant qui vient d’arriver reste à surveiller, restons sur une bonne nouvelle: le Covid a visiblement bien compris qu’il n’était plus le bienvenu chez nous.