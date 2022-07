Noces de palissandre

Il a terminé avec quelques années au Grand-Duché. Josiane, institutrice maternelle, a travaillé à Athus, à Musson puis à Rachecourt jusqu’en 1967.

Ensuite elle s’est occupée d’enfants avec le Baby Service, un système de garde organisée par l’ONE.

Lui a été conseiller communal (1964-1976), organiste à la paroisse (durant 60 ans), fondateur du syndicat d’initiative, du jumelage, du journal local, du Photosira, du Cercle Patria pour lequel il a aussi été auteur de revues pour le théâtre. Quatre enfants (Jean-Paul, Pierre, Jean-Michel et François) sont nés, avant sept petits-enfants (Cécile, Anne-Laure, Julie, Estelle, Calista, Elias et Amaury) et cinq arrière-petits-enfants (Kélia, Noélie, Lily, Roméo et Léo).