Les pierres sèches ont animé la Grande Région

C’est la fin de six années de travail et de collaboration pour les différents acteurs du projet "Pierre sèche". Développé au niveau de la Grande Région, ce projet Interreg a rassemblé sept partenaires transfrontaliers: le Parc naturel des deux Ourthes (BE), le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (BE), l’Agence wallonne du Patrimoine, le Centre des Métiers du Patrimoine "La Paix-Dieu" (BE), le Natur&Geopark du Mëllerdall (LU), la Fondation Hëllef fir D’Natur Natur&ëmwelt (LU), le Parc naturel régional de Lorraine (FR) et l’association "Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches" (FR). Tous étaient présents à Houffalize ce mardi pour un colloque de clôture des différentes actions menées dans le but de marquer durablement et de sensibiliser à l’intérêt de la technique de la pierre sèche sur les territoires concernés. " Le projet a visé une septantaine d’initiations à la technique et trois formations qualifiantes , explique le Parc Naturel des Deux Ourthes. 38 chantiers de restauration par entreprises ont été menés ainsi que des journées de sensibilisation, des webinaires, des publications, des projets pédagogiques ou encore la valorisation de sites vitrines ."