Tout débutera à Amberloup le 7 juillet, moment également choisi pour inaugurer la nouvelle place Sainte-Mère-Église avec verre de l’amitié offert à partir de 17h. Le marché sera également présent au cœur de Sainte-Ode les 28 juillet, 4 et 25 août (pour les festivités de clôture). Nouveauté cette année, c’est à Champlon que les Tennevillois accueilleront le marché, à la Maison du ski, les 14 juillet et 11 août. "On a changé de lieu tout d’abord pour une question de facilité car le syndicat d’initiative a un local à proximité, explique encore Pierre-Yves Faÿs, Par ailleurs, cela peut apporter une nouvelle dynamique à ce rendez-vous tennevillois."

Enfin, Bertogne sera animé par la Fête nationale le 21 juillet avec un rallye touristique dès 14h, de l’animation musicale et un spectacle son et lumière en soirée. Le marché y sera présent aussi le 18 août. Une superbe vitrine pour les artisans et également de belles animations pour les villages hôtes.