La place Nestor Outer a été inaugurée en grande pompe, 10 ans après le début des travaux (photos et vidéo)

41 minutes de discours

Tous se sont ensuite dirigés vers les marches de l’église Saint-Laurent où le maire, François Culot, et le premier échevin, Vincent Wauthoz, ont chacun prononcé un discours à l’image de la durée des travaux : long ! « Nous sommes ici rassemblés sur l’une des plus belles places de ce qui redeviendra un des plus beaux centres-villes dans la plus belle région du pays: la Gaume ! », a déclaré le maire virtonnais à l’entame de sa prise de parole. On sentait une certaine émotion, compréhensible, quand on sait que ces travaux se sont étalés sur 10 ans.

Un long dossier

Tel un film à rebondissement, les travaux ont été retardés à plusieurs reprises. Tantôt à cause d’un non-respect du cahier des charges, plus tard parce que les pavés choisis ne convenaient pas. Trois législatures se sont refilées cette patate chaude où les élus se sont successivement arraché les cheveux sur cet épineux dossier. L’échevin Wauthoz s’est permis de rappeler quelques informations financières utiles. « Ce projet aura coûté 3500000 euros au total. Les pouvoirs publics wallons sont intervenus à hauteur de 1700000 euros. La ville de Virton, elle, aura dépensé de sa poche 1800000 euros », a-t-il déclaré. Et François Culot d’ajouter: « Je vous invite toutes et tous à vous approprier cet espace qui se veut un lieu de vie et de rencontre pour tous les Virtonnais ». Le 1er juillet, synonyme de nuit des soldes à Virton, la foule était nombreuse. L’occasion pour certains de découvrir la nouvelle fontaine, située à côté du café « Le Rustique », ou encore la statue du sculpteur Philippe Brodzki offerte par le maire et son épouse à la ville de Virton.

Dans le public, les commentaires allaient bon train à l’encontre de Stanislas, le petit personnage juché sur son cheval: « Franchement, 35000 euros pour ça, c’est n’importe quoi », pouvait-on entendre. D’autres commentaient: « Cette statue, c’est vraiment la touche finale ! Magnifique ! ». Qu’on se rassure, au cas où vous en douteriez, la gouaille légendaire des Virtonnais n’aura pas été impactée par la durée des travaux… Reste à voir pendant combien de temps encore cette nouvelle Grand-Place fera l’objet de commentaires.