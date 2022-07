La commune de Tenneville fait la chasse aux subsides pour la mobilité douce

Au niveau du PIC, l’aménagement de la rue de la Vieille Église, vers Welbay et vers le cimetière de Tenneville, le chemin de la Grande Croix pour près de 900000 € et la route de Mierchamp pour 136000 €.

Ces projets doivent rentrer pour le 31 juillet avec obligation d’atteindre les montants imposés par la Région wallonne.

Plan comptable de l’eau avec un CVD à 3,21€

La commune est propriétaire de son réseau d’eau. Le plan comptable a été présenté en détail par l’échevin Marc Gauthier. Au total le compte annuel présente un déficit de 80000 €. Le CVD reste assez stable au prix de 3,21€: " Nous avons assuré l’entièreté de la distribution. Notons que les 800000 € d’investissements de travaux de canalisation au niveau de la N4, ne sont pas encore repris dans ces montants. Nous tenterons d’échelonner ces montants dans le temps et nous réfléchirons éventuellement sur une facturation trimestrielle, qui serait plus agréable pour les citoyens ."

Une location de chapiteau qui fait débat

Dorénavant, les associations demandeuses du chapiteau devront se plier au règlement nouvellement mis à jour. Bien que déjà précisé précédemment, les groupements devront participer tant en main-d’œuvre que financièrement à la location.

" Cela demande une contribution trop importante des ouvriers communaux ", argumente l’échevin Maximilien François. La commune fera appel à une société privée de deux personnes pour le montage et démontage avec l’aide de six bénévoles venus du groupement associatif demandeur et une participation financière de 350 €. Des amendes sont prévues en cas de manque de personnel bénévole.

Tout en étant attentif aux besoins des groupements, il a été constaté la demande abusive du chapiteau alors qu’il y a une salle communale dans chaque village. La commune prévoit également l’acquisition de tonnelles pour les petites manifestations. Notons que ce règlement n’entrera en vigueur qu’en 2023 et que l’échevin organisera prochainement une réunion de groupements afin d’établir les possibilités de subsides et aide diverses pour le monde associatif.

Les 5 membres de la minorité ont voté contre. "On sous-traite avec un privé et ont fait payer le citoyen" , argument Philippe André.

" Nous sommes défavorables à la location, car ce chapiteau existe depuis longtemps et aucune location n’a jamais été prélevée ", ajoute la minorité.

Règlement approuvé par 6 voix contre 5.