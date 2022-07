Il est très important de soutenir les équipes éducatives, de les écouter après deux ans de Covid, deux ans où les remises des diplômes n’étaient plus possibles. En plus, la cerise sur le cadeau, c’est la belle initiative de cette école envers les Ukrainiens.

Les chiffres de réussite du CEB ne sont pas excellents. Le Covid a-t-il eu un impact négatif sur les apprentissages?

Il est difficile de tirer de telles conclusions pour l’instant. Le CEB est en effet dans une moyenne basse avec 85%, mais cela semble logique au vu des circonstances. Il faudra analyser les chiffres du secondaire. Je reste confiant car nous avons fait tout pour garder les écoles ouvertes un maximum de temps et cela a permis de poursuivre les apprentissages.

Des actions seront-elles menées pour soutenir les élèves en difficulté à la rentrée?

On pourrait retrouver du retard dans l’apprentissage chez certains et uniquement dans des matières bien précises. On a remarqué que l’impact se trouve essentiellement auprès des élèves fragilisés, ceux qui étaient déjà en difficulté ou n’avaient pas de suivi à domicile. Toutefois, une scolarité, cela dure une vingtaine d’années. Il est donc possible de gommer ces manques au final. Pour remédier à cela, dès la rentrée, il faut réaliser un diagnostic concernant les acquis. La Ministre avait demandé à se concentrer sur les essentiels. S’ils ne sont pas présents, il faudra renforcer les bases.

Comment est accueilli le nouveau rythme scolaire?

C’est une réforme que l’on attend depuis trente ans. Elle fait consensus auprès des scientifiques. Elle va cependant faire sa maladie de jeunesse. Le souci peut advenir quand les enfants d’une même famille ne sont pas scolarisés dans la même région ou même le même pays, comme cela peut être le cas dans la province de Luxembourg. Mais cette manière de procéder existe déjà dans bien d’autres pays comme la suite. Je ne m’inquiète donc pas trop. D’ici un an, ce sera plus simple.

L’enseignement est également touché par une pénurie du personnel enseignant. Comment y remédier?

Le souci ne se trouve pas au début d’année où il est plus facile de remplir le cadre, mais il advient dès que les premières maladies arrivent. Là, cela devient délicat, voire très délicat et notamment pour les enseignants primaires ou encore les professeurs de langues germaniques ou de sciences. Il faut donc agir sur deux points. Il faut amener les jeunes vers le métier de l’enseignement, qui est une assurance de l’emploi. Par ailleurs, les jeunes enseignants sont d’accord de gérer avec plusieurs établissements dans les premiers instants de leur carrière, mais il faut leur permettre d’acquérir une plus grande stabilité plus rapidement.

La gratuité scolaire revient également sur le tapis ces derniers jours. Les établissements de WBE pourraient-ils permettre d’atteindre cet objectif?

Au niveau de notre réseau, on est presque dans la gratuité. On demande seulement une participation pour les photocopies ou les tablettes, pour les voyages scolaires… On doit continuer à avancer dans cette voie. On sait déjà que les écoles apportent leur aide pour les voyages à travers des amicales, des associations. La volonté est que tout élève puisse y participer.

Un administrateur général de WBE est-il en congé en 1erjuillet?

(rires) Non, les écoles vont fermer, donc l’urgence au quotidien va s’arrêter pour quelques semaines. Mais il y a encore beaucoup de dossiers à boucler.