Il avait abusé de la confiance de sa mère malade

Entendu par la police, le Marchois expliquera dans un premier temps que son beau-père était en possession de la carte et d’une procuration et avait fait un virement de 23500 € sur le compte de Didier Crespinet.Ce dernier dit s’être présenté au home pour rendre l’argent à sa mère. Mais qu’il l’a donné à son beau-père à l’extérieur du bâtiment. Ce que nie le beau-père. Le fils explique également avoir tenté d’ouvrir un coffre appartenant à sa mère à la banque dans lequel elle avait déposé 10000 €, en vain.

Une enquête bancaire a révélé que le prévenu vivait avec un revenu modeste de la mutuelle et que 5000 € ont été virés sur son compte et 18500 € retirés en espèces.L’homme a acheté une voiture en août 2019 d’une valeur de 9000 € alors qu’il n’avait pas cette somme sur son compte. Le prévenu changera de versions à de multiples reprises. Disant notamment qu’il avait viré les 23500 € sur son compte à la demande de sa mère et qu’il avait pu retirer 18500 € de son compte suite à la vente d’une voiture et de la portée de ses chiens.

Des explications non crédibles

Dans son jugement, le tribunal estime que les explications du prévenu sont confuses, contradictoires et non crédibles.

Dans ses attendus, le tribunal souligne le fait que le fils "a obtenu la carte bancaire de sa mère via son beau-père sous la condition d’effectuer des achats précis et de rendre la carte au plus vite. Or, il a utilisé la carte pour effectuer un transfert de fonds vers son compte et n’a pas restitué l’argent. Ce qui constitue un abus de confiance.L’état de vulnérabilité de la victime découle de son âge et de sa mauvaise santé au moment des faits."

Au niveau de la peine à prononcer, le tribunal estime qu’il faut tenir compte de la gravité des faits qui portent atteinte à autrui dans le milieu familial, l’état de vulnérabilité de la victime, les circonstances entourant les faits et les antécédents du prévenu.

Il condamne Didier Crespinet à une peine de 8 mois de prison et à une amende de 400 €.Au civil, il devra payer 23500 € à la victime ainsi qu’un dommage moral évalué à 500 €.