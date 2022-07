Quant à la présentation des compte et bilan, après l’année écoulée, elle suscite souvent moins d’enthousiasme malgré que ces comptes et bilans soient le reflet fidèle de la gestion communale.

Pour l’exercice 2021, avec des dépenses de 9547000 et des recettes de 10490000, le compte communal se solde avec un boni de 943000 €.

Pour le directeur financier, Tomaso Antonacci: "Le compte est plutôt bon mais il faut apporter quelques nuances. On pourrait croire qu’on fait une amélioration d’1,8 million vu qu’on passe de -907000 en 2020 à +943000 en 2021 mais il y a deux choses importantes: les ventes de bois pour 1,2 million, trois fois plus importantes que la prévision budgétaire, et le fait que nous ayons perçu en 2021 les taxes immondices des années 2020 et 2021."

On constate également des frais de fonctionnement moins élevés que ceux crédités et une diminution de la dette.

Camions non grata

Malgré une interdiction aux plus de 7,5 tonnes sur son entrée principale, la route venant de Sainte-Cécile, le village de Fontenoille est régulièrement traversé par des bahuts de gros tonnage qui prennent ainsi un raccourci pour se rendre aux carrières ou rejoindre la France. "Malheureusement ça pose problème pour la police qui, dans le centre du village, ne peut verbaliser parce qu’il y a d’autres entrées que celle de Sainte-Cécile", explique la bourgmestre Caroline Godfrin. Dorénavant, pour renforcer la sécurité, tout le village sera interdit aux plus de 7,5 tonnes, exceptée circulation locale.

Le même problème est constaté dans le centre de Muno avec les camions qui descendent par la route des Blancs Sarts. "Non seulement la descente peut s’avérer dangereuse de par sa déclivité mais il n’est pas rare de voir de voir des camions mal pris dans le double S au cœur du village." Décision est donc prise d’interdire la descente des Blancs Sarts aux plus de 7,5 tonnes.