Benoît Lutgen sur la fusion Bastogne-Bertogne : «On n’y va pas avec les chars»

Michel Staes, Citoyens Positifs, "ne comprend pas l’obstination de faire passer cette annexion à Bertogne sans écouter la consultation populaire. De plus, on a déjà vu du personnel communal ramasser les déchets à Monaville ou encore à nettoyer des places pour les kermesses locales. C’est faire bien peu de chose des ouvriers bertognards. Vous agissez en pays conquis. " Le bourgmestre Lutgen a rappelé que des synergies existaient déjà entre les communes: "On n’y va pas avec les chars, mais bien avec nos services à leur demande." Le mayeur bastognard revient sur les écrits de Philippe Courard qui liait la consultation populaire à la fusion. "Il a raison de signifier qu’une consultation est possible s’il y a les signatures, mais ce n’est pas lié à la fusion car le décret wallon prévoit que l’on peut réaliser un des éléments suivants: la consultation, des réunions publiques, un questionnaire pour connaître les intentions de la population. Nous avons donc répondu à plus d’une demande."

Il revient aussi sur un amendement déposé par "un parti d’extrême gauche" au niveau de la Région pour imposer la consultation populaire. "Le MR, le PS et Écolo ont voté contre , poursuit M. Lutgen. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de consultation populaire, mais il faut remarquer que, dans d’autres cas, soit le conseil n’en tient pas compte ou la participation est relativement faible et on retrouve uniquement ceux qui se plaignent. Donc tant au niveau de la forme que du fond, nous sommes bien clairs. Oui, ensemble, nous serons plus forts et c’est avant tout cela qui doit nous guider. Notre responsabilité est de voir l’intérêt général."

La fusion à l’envers

Pour Michel Staes, "vous avez pris la fusion à l’envers; il fallait d’abord cette consultation populaire. Bastogne est déjà devenu une ville avec tous ces soucis (sécurité, drogue,...). Et je pense que le bénéfice financier sera vraiment relatif." Benoît Lutgen revient sur l’hésitation de certains conseillers bertognards. "On a l’impression qu’ils attendent la décision de la population pour prendre position. Si Mitterrand avait attendu l’avis de la population concernant l’abolition de la peine de mort, on y serait toujours. On n’est pas dans un rapport de force, mais d’entraide, de solidarité."

Jessica Mayon annonce qu’elle est bien en faveur de la fusion, mais rappelle l’aspect légal de certaines démarches. Elle se montre également déçue concernant deux éléments qu’elles avaient proposés: la retransmission des conseils et la création d’une consultation.Hors sujet pour la première proposition pour le mayeur et la commission ne pourrait pas prendre de décision comme la fusion n’est pas en place. MmeMayon confirme qu’elle demandait une commission consultative.

Jean-Pol Besseling, le nouvel échevin, rappelle l’apport de la fusion pour l’ancienne commune de Villers-la-Bonne-Eau en 1976 (maintient de l’école, d’une salle de village, passage d’un bus) alors que l’échevine Françoise Georges pointe que la minorité de Bertogne pense avant tout à son futur personnel et que la majorité pense au bien collectif.

"Le projet doit passer au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et on doit déjà se préparer au mieux à cette fusion" , conclut Benoît Lutgen.