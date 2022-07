Au conseil de Bertrix, toutes propositions de la minorité passent à la trappe

Le bourgmestre Mathieu Rossignol répondra au conseiller Collin que la Commune s’est déjà pas mal investie dans ce domaine notamment par l’utilisation de gobelets réutilisables ou des bulles à vêtements. Au vote, les cinq conseillers du groupe Ensemble seront rejoints par les deux membres d’Écolo. Mais l’idée se heurtera au "niet" des dix conseillers de la majorité.

À nouveau portée par Léon Collin, l’idée de retransmettre les séances du conseil sur internet ne passera pas. Raison principale invoquée par le bourgmestre: les séances pourraient se transformer en un "show" qui n’apporterait rien à la valeur des débats.

Toujours pour le groupe minoritaire Ensemble, Roger François s’est inquiété du montant alloué à Bertrix Initiatives (NDLR, 90000 € d’intervention communale) avec le souci de mettre toutes les ASBL sur un pied d’égalité.

Chiffres à l’appui, Mathieu Rossignol reprendra les montants alloués durant les dix dernières années pour prouver que le subside alloué n’a pas augmenté dans les proportions décrites par le conseiller François.

Comptes 2021 du CPAS

La présidente du CPAS Vinciane Pierrard a présenté les comptes 2021 du CPAS. Avant d’entrer dans quelques détails d’orientation, au niveau des chiffres, le résultat budgétaire et comptable s’élève à 305413,96 € au service ordinaire. Les principales dépenses concernent l’administration générale (505722 €) et l’aide sociale (1531907,05 €). La présidente note que les dépenses de transferts sont stables par rapport à 2020 (52% des dépenses du CPAS). Quant aux personnes ayant bénéficié d’une intervention, elles sont 99 à avoir eu recours à une aide Covid.

Pour ce qui est des recettes, l’intervention communale s’élève à 1150000 € aux côtés d’une aide sociale pour un montant reçu de 1098802,93 € et 515973,30 € pour le service de réinsertion socioprofessionnelle.

Vinciane Pierrard signale également que la Résidence Services qui a débuté ses activités au 1erseptembre 2019 est actuellement occupée à 100%. Quant au service repas, il enregistre une baisse de 30% des recettes en raison de la fermeture des cantines scolaires due à la crise sanitaire.

Pour le service extraordinaire, on notera simplement le prélèvement sur le fonds de réserve pour un montant de 52707,40 € permettant de couvrir entièrement les dépenses 2021. Des comptes 2021 approuvés à l’unanimité.

Convention Demo Forest 2022-2032

Cette convention stipule notamment qu’on reviendra sur le même site toutes les trois éditions. La prochaine aura lieu dans les bois de Rossart les 2 et 3 août. Parmi les clauses et conditions pour cette édition 2022, on relève entre autres que l’organisateur s’engage à réparer les dommages occasionnés du vendredi précédant l’événement au jeudi suivant. La dépense communale s’élève à 10000 € TVAC.

Jean-Pierre Graisse (min.) s’interroge sur la possibilité d’autres frais. Réponse du mayeur: un montant de 24000 € en 2019. Léon Collin (min.) s’interroge sur l’accueil sur le stand communal. Réponse du bourgmestre: les entreprises bertrigeoises obtiendront une réduction, tandis que des artisans locaux obtiendront un emplacement gratuit et que cinq buvettes seront tenues par des ASBL locales.